Zehnte Staffel: «Steel Buddies» feiern im September Jubiläum

TV-News

Michael Manousakis hat mit Morlock Motors etwas Besonderes zu feiern, denn seine „stahlharten Geschäfte“ gehen in die zehnte Runde.

Mitist DMAX vor acht Jahren der Start einer Erfolgsgeschichte gelungen, denn Michael Manousakis, Geschäftsmann und Inhaber von Europas größtem US-Militär-Fahrzeughandel, ist noch immer auf Sendung und feiert in diesem Herbst ein besonderes Jubiläum. Am 20. September startet die zehnte Staffel der Doku-Soap, die mittlerweile auf über 100 Folgen, diverse Specials und sogar eine dreistündige Live-Schalte kommt. Die neuen Folgen strahlt DMAX immer dienstags um 20:15 Uhr aus.Auf dem Hof von Morlock Motors in Peterslahr restaurieren Michael Manousakis und seine Mechanik-Experten ausrangierte Armeefahrzeuge aus aller Herren Länder. Auch in der neuen Staffel dreht sich alles um Michael und seine Crew – allerdings begleitet DMAX die «Steel Buddies» nicht nur auf dem Firmen-Gelände. Auch das Flugzeug-Projekt DC3 geht weiter, das Manousakis schon viel Schweiß und Tränen gekostet hat. Wird er endlich seinen Flug zum Wohnort der Götter, der Akropolis in Athen schaffen? Ein Trip nach Griechenland steht ohnehin auf dem Plan, denn er muss die Olivenernte seines Onkels retten. Außerdem bringen die «Steel Buddies» alte Geschäftsbeziehungen nach Italien.«Steel Buddies – Stahlharte Geschäfte» wird im Auftrag von Warner Bros. Discovery Deutschland unter der Leitung von Marion Rathmann, VP Programming und Producer Florian Grüning von Spin TV produziert.