ZDF fährt mit Leichtathletik gut

Sonst sind «Bares für Rares» und «Aktenzeichen XY… ungelöst» im Programm vertreten. Mit Leichtathletik wurden die Bestwerte nicht getoppt.

Zwischen vier und sechs Millionen Menschen verfolgten in der Regel den Mittwochabend beim Fernsehsender ZDF . Doch in dieser Woche überträgt man dieaus der bayerischen Landeshauptstadt. Um 20.00 Uhr stand im Münchener Olympiastadion der 400 Meter Lauf der Frauen (Femkie Bol, Niederlande) und Männer (Sieger: Matthew Hudson-Smith, Großbritannien) an, außerdem wurden 110 Meter Hürden (Asier Martinez, Spanien) gelaufen.3,90 Millionen Fernsehzuschauer entschieden sich für die Übertragung, die von Peter Leissel und Marc Windgassen kommentiert wurde, Norbert König sicherte sich einen Marktanteil von 17,8 Prozent. Bei den jungen Menschen war die Sendung sehr beliebt, immerhin wurden 0,84 Millionen gemessen. Der Marktanteil belief sich auf fabelhafte 17,6 Prozent. Halbfinale der und Finals der Schwimm-WM aus Rom verfolgten um 19.15 Uhr immerhin schon 2,49 Millionen Zuschauer, Volker Grube führte zu 14,0 Prozent Marktanteil. 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten ein, der Marktanteil beim jungen Publikum belief sich auf erfreuliche 12,3 Prozent.Bereits um 10.40 Uhr startete die Übertragung aus dem Olympiastadion mit verschiedenen Disziplinen der Leichtathletik. Die Übertragungen erreichen 1,24 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil lag bei 18,9 Prozent. Bei den jungen Menschen fuhr man 0,16 Millionen ein, der Marktanteil wurde mit 12,7 Prozent bemessen.