«Sugar»: Auch Amy Ryan unterschreibt

US-Fernsehen

Erst am Mittwoch sagte eine Darstellerin aus «The Sandman» zu.

Amy Ryan ist die neueste Besetzung, die für die kommende Apple-Serieangekündigt wurde. Ryan gesellt sich zu dem bereits angekündigten Serien-Hauptdarsteller Colin Farrell und der Darstellerin Kirby Howell-Baptiste («The Sandman») der Serie, die bereits im Juni in Auftrag gegeben wurde. Genaue Details zur Handlung und zu den Charakteren der Reihe sind noch nicht bekannt, abgesehen von der Tatsache, dass es sich um eine zeitgenössische Interpretation einer Privatdetektivgeschichte handelt, die in Los Angeles spielt.Ryan erhielt sowohl eine Oscar- als auch eine Golden-Globe-Nominierung als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in dem Film «Gone Baby Gone». Zu ihren weiteren Kinofilmen gehören «Birdman» und «Capote». Im Fernsehen ist sie bekannt für ihre gefeierten Rollen in «The Office» als Holly Flax und in der HBO-Serie «The Wire», in der sie Beatrice "Beadie" Russell spielte. Zuletzt spielte sie in der von der Kritik hochgelobten Hulu-Serie «Only Murders in the Building» mit.«Sugar» ist die zweite Serie, die Simon Kinberg und Genre Films bei Apple produzieren. Das Unternehmen produziert auch «Invasion» für den Streamer. Diese Serie, ein Sci-Fi-Drama über eine Invasion von Außerirdischen auf der Erde, debütierte 2021 auf Apple und wurde im Dezember für eine zweite Staffel verlängert. Kinberg hat die Serie gemeinsam mit David Weil entwickelt.