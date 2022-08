Schwache Rückkehr von Maybrit Illner

Quotennews

Das ZDF strahlte im Vorfeld eine Free-TV-Produktion von Sony Pictures aus. Mit «Die Bergretter» & Co. läuft es für gewöhnlich besser.

Nach fünf Wochen Pause ist der politische Wochentalkzurück im Zweiten Deutschen Fernsehen. Illner setzt die verhältnismäßig rückläufigen Einschaltquoten seit April 2022 fort. Damals liefen die Vorprogramme deutlich schlechter, weshalb Maybrit Illner mit ihrer Sendung nur noch auf mittelmäßige Werte kam.„Teure Energie – entlasten, sparen, rationiere?“ war das Thema am Donnerstag. Zu Gast waren unter anderem Jens Spahn (CDU), Klaus Müller (Präsident der Bundesnetzagentur) und Eckart von Hirschhausen. Das 60-minütige Gespräch wollten nur 1,94 Millionen Fernsehzuschauer sehen, das führte zu einem Marktanteil von 11,7 Prozent. Zuletzt sahen am 20. Februar 2020 weniger Menschen zu. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 0,33 Millionen Zuschauer, gute 8,8 Prozent Marktanteil wurden gemessen.Mit «Spider Man» strahlte das ZDF schon vor acht Tagen einen Spielfilm von Sony Pictures aus. Jetzt war «Men in Black: International» ► an der Reihe, der am 13. Juni 2019 in den deutschen Kinos startete. Die Komödie mit Chris Hemsworth generierte lediglich 3,18 Millionen Fernsehzuschauer und sorgte für 13,0 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum war die Regiearbeit von F. Gary Gray bei 0,69 Millionen Zuschauern gefragt, der Marktanteil lag bei schönen 12,5 Prozent.