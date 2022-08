Bobby Flay plant neue Food-Network-Serie

US-Fernsehen

In der neuen Show sollen aufstrebende Köche gegen kulinarische Titanen antreten.

Bobby Flay plant die Einführung einer neuen Show. Food Network startet, eine sechsteilige Primetime-Serie, in der ein hoffnungsvoller Koch gegen ein Trio von kulinarischen Titanen antritt, die von Flay selbst ausgewählt wurden. Die Sendung wird am Dienstag, den 27. September um 21:00 Uhr ausgestrahlt.Der neue Koch-Hoffnungsträger wird um 25.000 Dollar kämpfen, allerdings nach Flays Regeln. Fans können «Bobby's Triple Threat» auch auf der Streaming-Website discovery+ sehen, wo wöchentlich neue Episoden zur Verfügung stehen. "Die Zuschauer werden Zeuge von kulinarischen Fähigkeiten auf höchstem Niveau, während sie gespannt sind, ob Bobbys Titanen die Konkurrenten davon abhalten können, den Hauptpreis zu gewinnen", so Jane Latman, President, Home & Food Content and Streaming, Warner Bros. Discovery."Ich habe meine gesamte Karriere damit verbracht, Restaurants zu eröffnen und in den härtesten kulinarischen Wettbewerben zu kämpfen", so Flay, "aber bei «Triple Threat» habe ich die Chance, das Sagen zu haben, indem ich die talentiertesten Köche in meine geheime Küche einlade, um gegen meine Titanen anzutreten. Wenn Sie der Beste sein wollen, müssen Sie meine dreifache Bedrohung überstehen." Die Serie wird von Rock Shrimp Productions für Food Network und discovery+ produziert.