HBO Max senkt die Preise um 30 Prozent

US-Fernsehen

Dies kommt zu einer Zeit, in der man einige Titel aus dem Angebot entfernt hat.

Warner Bros. Discovery ist bestrebt, HBO-Max-Kunden mit Jahresverträgen an sich zu binden – und das, obwohl der Streamer im Zuge von Kostensenkungsmaßnahmen Dutzende von Titeln streicht. Am Donnerstag hat HBO Max einen neuen, zeitlich begrenzten Rabatt für neue und wiederkehrende Kunden eingeführt, der 30 Prozent Rabatt im ersten Jahr für Nutzer bietet, die ein Jahresabonnement im Voraus bezahlen.Im Rahmen des Angebots kann man sich für das HBO-Max-Jahresabonnement ohne Werbung für 104,99 US-Dollar im ersten Jahr (gegenüber 149,99 US-Dollar regulär) oder für das HBO-Max-Jahresabonnement mit Werbung für 69,99 US-Dollar im ersten Jahr (gegenüber 99,99 US-Dollar regulär) anmelden. Verglichen mit den regulären Monatspreisen des Streaminganbieters bedeuten die vergünstigten Angebote eine Ersparnis von 42 Prozent.Die vergünstigten Angebote für den Jahresplan gelten derzeit bis zum 30. Oktober 2022. Die Sonderangebote sind nur in den USA für Kunden verfügbar, die sich auf hbomax.com oder über die folgenden teilnehmenden Abonnementanbieter anmelden: Roku, Google Play, Apple und Amazon. Nach Ablauf des zwölf-monatigen Rabattzeitraums verlängern sich die Abonnements automatisch zum jeweils aktuellen Preis für das gewählte Jahresabonnement.