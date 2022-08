Pocher-Show steigert die «Henssler»-Quote

Quotennews

Es stand das vierte «Grill den Henssler Sommer-Special» am gestrigen Sonntag auf dem Plan und mit Oliver Pocher ein an sich gewöhnlicher Gast auf dem Programm - bis er das Kochen anfing.

Der Reihe nach: Zur vierten Ausgabe vomdurften sich Football-Trainer und Kommentator Patrick "Coach" Esume, Unternehmerin Gloria von Thurn und Taxis und Entertainer Oliver Pocher mit TV-Koch Stefan Henssler messen. Der "Coach" kochte die Vorspeise und verlor knapp gegen Henssler, die Fürstin Gloria kochte den Hauptgang und verlor knapp gegen Henssler und dann, dann kam Oliver Pocher ins Spiel. Kapitel eins seiner Show war, sich grundsätzlich Oberkörper frei zu präsentierten, warum nicht, dann versuchte er sich an seinem Gericht unter Anleitung von Johann Lafer. Nach einigen Zutaten sollte Backpulver in die Schüssel, was den naheliegenden "Haha, weißes Pulver - das zieh ich mal durch die Nase"-Gag möglich machte.Problem daran, wirklich spaßig ging das nicht aus. Pocher keuchte, weinte, hustete und musste medizinisch behandelt werden. Moderatorin Wontorra, Henssler und die restlichen Promis spielten den Akt recht professionell runter und in der gezeigten Fassung von gestern ist sicherlich viel Spektakel im Schnitt gelandet, doch wurde bei genauem Hinsehen sichtlich klar, dass niemand wirklich noch Spaß an dem Abend in Magdeburg hatte. Womöglich ein schiefgegangener PR-Schachzug? Schon vor einigen Tagen wurden die Vorfälle während der Dreharbeiten bekannt. Für den letztlichen Erfolg vomnützte das Ganze tatsächlich.Mit 1,64 Millionen Zuschauern ab drei Jahren schauten mehr wie in der Vorwoche zu (1,42 Millionen), der Marktanteil ist mit 7,8 Prozent ein neuer Bestwert der Staffel (Vorwoche: 7,1 Prozent). Die Zielgruppe präsentierte sich mit 0,49 Millionen Zuschauern und demnach mit einem Marktanteil von 9,8 Prozent - hier gab es einen neuen Bestwert in Sachen Reichweite, die Quote war mit 10,3 Prozent (07. August) bereits höher. Nach dem ganzen Trubel um Pocher ging das Dessert-Duell mit Henssler im Übrigen Unentschieden aus - insgesamt gewann Steffen Henssler 109:98.