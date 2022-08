Podstars

Innerhalb von wenigen Wochen kletterte der Podcast auf die vorderen Plätze. Immerhin ist YouTube-Star Julia Beautx dabei.

ist der Podcast von Julia Beautx und Joey's Jungle, die beide auf der Plattform YouTube bekannt geworden sind. Ihr neuer Podcast, der vor Kurzem in die Podcast-Charts aufgestiegen ist, erscheint jeden Freitag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Sowohl Julia als auch Joey haben ihre Karriere als Influencer auf Youtube mit Comedy-Videos, diversen Challenges aber auch Realtalks begonnen. Sie kennen sich schon seit längerer Zeit und haben zudem auch schon gemeinsame Videos aufgenommen.Seit Juli 2022 sind die beiden nicht mehr nur auf YouTube oder Instagram präsent, denn sie nehmen wöchentlich eine neue Folge ihres Podcasts «Die Nervigen» auf. Doch die offene und quirlige Art von Julia und Joey, die ihren Fans bereits von YouTube bekannt ist, kommt auch in ihrem neuen Podcast zum Vorschein. Sie sind stets gut gelaunt und nehmen kein Blatt vor den Mund, weshalb sie sich auch für den Namen «Die Nervigen'» entschieden haben.Die beiden Podcast-Neulinge plaudern über alltägliche, manchmal außergewöhnliche Ereignisse aus ihrem Leben. So tauschen sie sich zum Beispiel sehr intensiv über ihre Erfahrungen mit Brechdurchfall aus oder über Zeckenköpfe, die vermutlich immer noch in Julias Beinen stecken. Dennoch zeigen sie zum Teil auch ihre ernste Seite, wie beispielsweise, als sie über die Schattenseiten von Social Media reden.Wer gerne in den Podcast «Die Nervigen» von Julia und Joey reinhören möchte, kann dies auf allen möglichen Plattformen für Podcasts, wie Spotify oder Apple Podcasts tun. Die kurzen, aber Neugier erweckenden Titel der einzelnen Folgen versprechen keinesfalls zu viel, denn die 60 bis 90 minütigen Stücke geben Aufschluss darüber, was hinter den oftmals kuriosen Titeln steckt. Neben dem im Titel stehenden Thema werden aber meist noch zwei bis drei weitere Themen aufgegriffen, die die Zuhörer und Zuhörerinnen bestens unterhalten. Nicht umsonst sind Julia und Joey mit ihrem Podcast «Die Nervigen» nämlich in die Podcast-Charts aus Deutschland eingezogen und bis jetzt ist das Feedback ihrer Fans durchweg positiv.