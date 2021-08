Kandidaten-Nachschub für «Promi Big Brother»

TV-News

Am Wochenende verabschiedete sich mit Daniel Kreibich bereits der erste Teilnehmer von «Promi Big Brother» aus der diesjährigen Weltall-Kulisse. Sat.1 hat aber schon Nachschub parat. Vier neue Gesichter ziehen heute ein.

Die Auftakt-Folge am vergangenen Freitag blieb mit 1,60 Millionen Zuschauern ab drei Jahren etwas hinter den Erwartungen zurück, denn in der Zielgruppe standen „nur“ 14,3 Prozent zu Buche – mehr als drei Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. Auch die beiden Spätausgaben am Samstag und Sonntag lagen unter dem Niveau des Vorjahres. Um der Reality-Sendung ein wenig Schub zu verleihen dreht Sat.1 etwas am Rad und schickt vier neue Kandidaten in die „Raumstation“ und auf den „Big Planet“, schließlich ist nach dem Auszug von Daniel Kreibich, der «Promi Big Brother» schon verlassen hat – „aus medizinischen Gründen“, wie er sagte – wieder mehr Platz im Weltraum-Container.Wenn «Promi Big Brother» am heutigen Montag um 20:15 Uhr auf Sendung geht, sind erstmals auch Gitta Saxx, die vom Männermagazin zum Playmate des Jahrhunderts gewählt wurde, Topmodel Papis Loveday, Paco Steinbeck, der aus dem Format «Die Superhändler» bekannt ist und Influencerin Payton Romalla zu sehen und gesellen sich zum Rest der Crew.Loveday scheint zu wissen, was auf ihn zukommt und er sieht sich mehr als gerüstet, denn er komme aus einer großen Familie und liebe es, mit anderen Menschen zusammenzuwohnen. „Wir waren 26 Kinder“, sagt der ehemalige Laufsteg-Coach von «Germany's Next Topmodel». Etwas schwieriger dürfte es derweil Ramolla haben, die wissen ließ: „Wenn ich mein Handy habe, bin ich schon glücklich.“ Kontakt zur Außenwelt ist in der Zeit bei «Promi Big Brother» nicht gestattet. Mit dieser Voraussetzung stehen die Chancen gut, dass sie es ähnlich lange aushält wie Daniel Kreibich.