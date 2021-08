«Promi Big Brother» holt langsam auf und die Late Night Show punktet

Quotennews

Die Late Night Show lief in den Vorjahren bei sixx auf deutlich niedrigem Niveau. Auch zur Primetime setzte sich Sat.1 gemeinsam mit ProSieben gut durch und stellte RTL in den Schatten.



Der Auftakt der Realityshowlief am vergangenen Freitag nicht so gut wie es sich Sat.1 erhofft hatte. Und auch am Samstagabend war die Reichweite noch weiter auf 1,29 Millionen Fernsehende gesunken, so dass der Marktanteil bei guten 6,5 Prozent lag. Doch die Ausgabe am gestrigen Abend steigerte sich nun auf 1,29 Millionen Fernsehende und erzielte mit starken 8,1 Prozent sogar eine bessere Quote als bei der Eröffnungsshow. Bei den 0,49 Millionen Jüngeren ging es ebenfalls langsam aufwärts auf 12,2 Prozent.Die Late Night Show blühte in Anschluss so richtig auf und kletterte mit 0,65 Millionen Zuschauern auf herausragende 10,2 Prozent Marktanteil. Eine starke Sehbeteiligung von 12,4 Prozent war den verbleibenden 0,25 Millionen Umworbenen sicher. Bei sixx hatten kein einziges Mal so viele Zuschauer eingeschalten. Die Primetime des Senders hatte zuvor die Romanzeeröffnet. Mit 1,40 Millionen Begeisterten lag man hier vor dem restlichen Filmprogramm der Privaten. Es wurden passable 5,3 Prozent Marktanteil eingefahren. Die 0,49 Millionen Werberelevanten landeten ebenfalls bei soliden 7,2 Prozent.Dicht dahinter lag ProSieben mit dem Fantasyfilm. Bei einem Publikum von 1,37 Millionen Menschen wurden hier hohe 5,4 Prozent gemessen. Der Sender setzte sich zudem mit 0,57 Millionen 14- bis 49-Jährigen und guten 9,5 Prozent Marktanteil an die Spitze der Zielgruppe. RTL war hingegen mit dem Actionfilm «Spider-Man: Homecoming» ► deutlich abgeschlagen. 0,95 Millionen Interessenten reichten nicht für mehr als mickrige 3,7 Prozent Marktanteil. 0,49 Millionen Jüngere bedeuteten außerdem maue 8,0 Prozent.