«Top Dog Germany» weiterhin auf Erfolgskurs

Quotennews

Selbst von «Promi Bog Brother» ließ sich das neue RTL-Format nicht unterkriegen. In der Zielgruppe holte sich das Programm in dieser Woche sogar einen neuen Bestwert.



Mit der Ausstrahlung der neuen Showkonnte RTL bislang zufrieden sein. Das Trio aus Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann, welches für gewöhnlich bei «Ninja Warrior Germany» unterhält, kommentiert auch die Hindernisparcours der Vierbeiner. In der Vorwoche ging es wieder aufwärts auf eine Reichweite von 1,80 Millionen Menschen sowie solide 7,9 Prozent Marktanteil. Die 0,70 Millionen Umworbenen landeten beim bisher besten Wert von 13,4 Prozent.Am gestrigen Abend musste sich die Show nun gegen den Start von «Promi Big Brother» in Sat.1 behaupten. Doch dies stellte keine große Herausforderung für das Format dar. Bei weiterhin 1,77 Millionen Fernsehenden sank die Quote nur leicht auf passable 7,4 Prozent. Die 0,73 Millionen Jüngeren steigerten sich sogar auf den bislang besten Marktanteil von hohen 13,8 Prozent. Sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch in der Zielgruppe lag man also vor der Konkurrenz. Bei den Jüngeren war dieses Programm sogar hinter der «Tagesschau» das gefragteste des Tages.Doch zeitgleich mit der neuen Show startete auch die Rateshow «The Wheel», welche recht schnell an Zuschauern verlor. Kurzerhand wurde das Format also wieder aus dem Programm aussortiert und so lief nun gestern Abend ab 22.15 Uhr die Reportagevor 1,29 Millionen Fernsehenden. Dies erhöhte den Marktanteil sogar auf solide 7,6 Prozent. Bei den 0,55 Millionen Werberelevanten wurde eine gute Sehbeteiligung von 12,9 Prozent ermittelt.