«5 gegen Jauch» legt wieder leicht zu

Quotennews

Nach einem Tiefpunkt in der Vorwoche ging es für das Format nun langsam, aber sicher wieder aufwärts.



Die zweite Ausgabe vonmit veränderten Spielregeln lief am gestrigen Abend bei RTL . Nun gibt es auch Einzelduelle, Schnellrate-Runden, Joker-Spiele und die Kategorie "5 Secrets", bei der die Promis Persönliches verraten. Der Herausforderung stellten sich dieses Mal Rúrik Gíslason, Nicolas Puschmann, Anne Menden, Maria Groß und Antoine Monot jr. Wie üblich übernahm Oliver Pocher die Moderation.In der vergangenen Woche hatten nur 1,82 Millionen Zuschauer die bislang niedrigste Reichweite überhaupt bedeutet. Dies hatte einen guten Marktanteil von 8,9 Prozent zur Folge. Die 0,61 Millionen Jüngeren landeten mit einer Quote von 12,1 Prozent nur knapp über dem Senderschnitt. In dieser Woche machte das Programm wieder deutlich Boden gut und landete mit 2,12 Millionen Fernsehenden bei einem hohen Marktanteil von 10,1 Prozent. Damit lag das Format nur knapp hinter der Quizshow im ZDF . Die 0,63 Millionen Umworbenen überholten das Konkurrenzprogramm sogar recht deutlich. Hier war eine Verbesserung auf 13,1 Prozent Marktanteil zu erkennen.Kurz nach Mitternacht durfte dann. Tatsächlich gelang es dem knapp zweistündigen Format die Zuschauerzahl noch bei 0,56 Millionen zu halten. Somit waren dem Sender bis weit in die Nacht passable 7,7 Prozent Marktanteil sicher. Auch 0,25 Millionen Werberelevante blieben weiterhin vor dem Bildschirm sitzen. Das Resultat war hier ebenfalls eine solide Sehbeteiligung von 11,6 Prozent.