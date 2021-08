Tischtennis und Leichtathletik als Gewinner des Olympia-Tags

Quotennews

Auch am Abend schlug sich das Erste gut, wurde jedoch vom Krimi im ZDF überholt.



Das Olympia-Programm im Ersten war gestern um die Mittagszeit am erfolgreichsten. Ab 11.30 Uhr verfolgten 2,22 Millionen Fernsehende und 0,43 Millionen Jüngere den Modernen Fünfkampf der Frauen. Hier wurden bereits herausragende Marktanteile von 29,1 sowie 24,9 Prozent eingefahren. Das Finale im Tischtennis China gegen Deutschland begeisterte 2,80 Millionen Zuschauer, ehe die Reichweite mit Leichtathletik auf 3,10 Millionen Menschen stieg, Nun kletterte die Quote auf 30,5 und 29,3 Prozent. Die beiden Disziplinen bedeuteten auch in der jüngeren Gruppe überragende 30,9 sowie 30,0 Prozent Marktanteil.Zur Primetime lief dann im Ersten die Wiederholung des Arztdramas, für welches sich 3,63 Millionen Fernsehende interessierten. Folglich erzielte der Sender einen hohen Marktanteil von 15,0 Prozent. Auch die 0,46 Millionen 14- bis 49-Jährigen ergatterten hier eine gute Sehbeteiligung von 8,7 Prozent.Überholt wurde das Programm nur vom ZDF mit der Krimiserie. 4,17 Millionen Zuschauer fuhren hier einen starken Marktanteil von 17,3 Prozent ein. Bei den 0,32 Millionen jüngeren Neugierigen kamen hingegen nur knapp überdurchschnittliche 6,2 Prozent zustande. Ab 23.15 Uhr wurde die neue Kochshowmit Motsi Mabuse gezeigt, die seit kurzem bei ZDF neo läuft. Diese Folge war die erste die ihr Glück auf dem Hauptsender versuchen durfte. Es schalteten jedoch nur 0,69 Millionen Zuschauer ein, was lediglich für einen mickrigen Marktanteil von 4,8 Prozent reichte. Die 0,24 Millionen Jüngeren landeten hingegen bei einem guten Wert von 6,2 Prozent.