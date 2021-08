Der «Tatort» holt sich seine Position an der Primetime-Spitze zurück

Quotennews

Vergangene Woche übertrumpfte das ZDF den Kriminalfilm mit dem Familienfilm «Frühling».



In der Vorwoche gelang es dem ZDF mit einer wiederholten Ausgabe von «Frühling» die «Tatort»-Wiederholung zu überholen. Obwohl sich das Programm nicht änderte, war das übliche Kräfteverhältnis am gestrigen Abend wieder hergestellt. Das Erste zeigte die Wiederholung vomaus dem Jahr 2019 und überzeugte hiermit 5,37 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Dies hatte sehr starke 19,4 Prozent Marktanteil zur Folge. Die 0,97 Millionen Jüngeren sicherten sich herausragende 15,0 Prozent.Im Anschluss interessierten sich noch 2,87 Millionen Zuschauer für die, wodurch weiterhin gute 11,5 Prozent Marktanteil zustande kamen. Die Quote der 0,60 Millionen 14- bis 49-Jährigen lag zudem weiterhin bei starken 10,0 Prozent. Im Anschluss wurde dasgezeigt, was 2,46 Millionen Interessenten verfolgten. Der Marktanteil lag bei einem soliden Wert von 11,2 Prozent. Bei den 0,42 Millionen jüngeren Fernsehenden blieben hohe 7,9 Prozent übrig.Die Wiederholung des Familienfilmslag im ZDF genau eine Million Zuschauer hinter der Konkurrenz. Bei einem Publikum von 4,37 Millionen Menschen waren also noch hohe 15,8 Prozent Marktanteil möglich. Die Sehbeteiligung der 0,38 Millionen Jüngeren lag bei 5,9 Prozent und somit genau im Senderschnitt. 3,84 Millionen Fernsehende blieben für dasauf dem Sender und fuhren gute 15,2 Prozent ein. Die 0,53 Millionen 14- bis 49-Jährigen steigerten sich auf eine starke Quote von 8,7 Prozent.