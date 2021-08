«257 Reasons To Live»: Sony Channel zeigt preisgekrönte russische Dramedy

TV-News

Für ihre Rolle in «257 Reasons To Live» erhielt Polina Maximova den Canneseries Award 2020 in der Kategorie „Best Performance“. Im Oktober bringt der Sony Channel die Serie nach Deutschland.

Eigentlich braucht es für preisgekrönte Serien keinen besonderen Anlass, um sie auszustrahlen. Die Qualität spricht für sich. Doch da der Oktober der Monat ist, in dem jedes Jahr die Vorsorge von Brustkrebs besondere Aufmerksamkeit erhält, lässt es sich sicher noch zwei Monate aushalten bis die russische Dramedyihre Deutschlandpremiere auf dem Sony Channel feiert. Die Serie handelt von einer jungen Frau, die sich nach ihrem erfolgreichen Kampf gegen den Krebs plötzlich mit ganz anderen Problemen konfrontiert sieht. In der Hauptrolle ist Polina Maximova zu sehen, die 2020 für ihr Spiel mit dem Canneseries Award ausgezeichnet wurde.Am 21. Oktober um 20:15 Uhr geht es mit gleich drei Folgen am Stück los, ehe jeden Donnerstag eine Doppelfolge ausgestrahlt wird. Produziert wurde die Serie von Yellow, Black and White and Start. Neben Maximova spielen weitere Rollen unter anderem Egor Koreshkov und Yuliya Topolnitskaya. Der Sony Channel möchte mit der Ausstrahlung im Brustkrebsmonat neben ernsten Tönen auch ein humoriges Zeichen setzen, wie man mit Krankheiten umgehen kann und wie die Mitmenschen auf jemanden reagieren, der an Krebs erkrankt ist. Creative Producer Alexey Lyapichev weiß, dass Krebs die Krankheit des 21. Jahrhunderts sei. „Deshalb haben wir beschlossen, den optimistischsten Teil der Krankheit zu zeigen – die Remission, wenn der Betroffene erkennt, dass das Leben ihm eine neue Chance gegeben hat“, so Lyapichev.Die Serie setzt genau da ein, denn Zhenya (Maximova) erhält von ihrer Ärztin die frohe Nachricht, nachdem sie drei Jahre gegen die Krankheit gekämpft hat. Vor lauter Freude möchte sie ihren Freund heiraten, doch der lehnt ab. Der Grund: Er hatte eine Affäre mit Zhenyas Ärztin. Auch in ihrer Karriere kommen Probleme auf sie zu, denn ihr alter Chef möchte sie nicht wieder einstellen und verweist auf die gesammelten Spenden für Zhenyas Beerdigung. Eine Rückkehr würde die Belegschaft nur verwirren. Selbst Zhenyas eigene Schwester, die als Influencerin ihr Geld verdient, sorgt sich mehr darum, dass ihr die Einnahmen aus einem Spendenaufruf zur Krebsbehandlung wegbrechen. Die Hoffnung verliert sie dennoch nicht, denn sie findet ihr verloren geglaubtes Notizbuch, in dem sie 257 Gründe aufgeschrieben hatte, warum es sich zu leben lohnt. Beim Abarbeiten dieser Bucket-List wird sie von Konstatin begleitet, der völlig anders ist als sie. Am Ende merken beide, dass sie irgendwie füreinander bestimmt sind.Im Anschluss an die Ausstrahlung stehen die Episoden aus Abruf in den Sony-Channel-Mediatheken von Vodafone, MagentaTV und Prime Video Channels zur Verfügung.