«The Circle» geht weiter

US-Fernsehen

Außerdem macht Netflix eine neue Staffel von «Indian Matchmaking».

Der Streamingdienst Netflix hat gleich mehrere Reality-Shows verlängert. Für «The Circle» ► gibt es zwei neue Staffeln, die dritte Runde soll bereits im Herbst auf der Plattform erscheinen. Die Formateundwerden für eine zweite Staffel zurückkommen.Zudem warb das Unternehmen für die neue Webseite, auf der sich Zuschauer registrieren können. "Egal, ob Sie Wettbewerbe oder Kochen, Dating oder Dekoration, Stil oder ein soziales Experiment lieben, wir haben vielleicht eine Show für Sie – entweder jetzt oder eines Tages", sagte Brandon Riegg, Vice President of Unscripted and Documentary Series. "Wählen Sie einfach eine Kategorie aus und reichen Sie Ihr Casting-Video ein, um für zukünftige Staffeln berücksichtigt zu werden. Um sich anzumelden, müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein, und im Moment konzentrieren wir uns auf die USA, Kanada und Großbritannien. Du brauchst kein Rampenlicht oder Glamour, sei einfach du selbst!"In «The Circle» ► werden die Kandidaten isoliert und gezwungen, über Nachrichten und Emojis durch eine spezielle Social-Media-App zu kommunizieren. Michelle Buteau wird wieder beide Staffeln moderieren. «Indian Matchmaking» bietet einen Einblick in den Brauch der Heiratsvermittlung in indischen Kulturen durch eine zeitgenössische Linse. «The American Barbecue Showdown» begleitet einige der besten Grillmeister des Landes, die um den Titel des American Barbecue Champion kämpfen.