«Housebroken» geht in die zweite Runde

US-Fernsehen

Die animierte Tier-Sitcom ist bei FOX beliebt.

Der Fernsehsender FOX hat eine zweite Staffel der animierten Comedybestellt. In der animierten Comedy-Serie spielen Lisa Kudrow, Clea DuVall, Nat Faxon, Will Forte, Tony Hale, Sharon Horgan, Jason Mantzoukas und Sam Richardson. DuVall hat die Serie auch mitentwickelt."«Housebroken» hat sich schnell als ein wichtiger Teil der Animation Domination etabliert", sagte Michael Thorn, President of Entertainment bei Fox Entertainment. "Tatsächlich sind die einzigen Tiere, die noch lustiger sind als unsere eigenen Haustiere, die Mitglieder der unglaublich talentierten Besetzung von «Housebroken».“„Gabrielle, Jennifer und Clea haben mit dieser wunderbaren Gruppe von Tieren große Comedy und überraschende Charaktere geschaffen, die sich über die Neurosen in uns allen lustig machen. Bento, Kapital und Fox freuen sich auf viele weitere urkomische Episoden mit diesem erstaunlichen Ensemble.“, so Thorn weiter. «Housebroken» wird von Kapital Entertainment und Fox Entertainment produziert.