«Scrubs»-Mastermind bringt «Bad Monkey» bei Apple unter

US-Fernsehen

Der Mitschöpfer von «Ted Lasso» macht mit dem iPhone-Unternehmen Geschäfte.

«Ted Lasso»-Co-Schöpfer und «Scrubs»-Mastermind Bill Lawrence hat bei Apple eine Serienbestellung für das Dramaerhalten. Wie das Fachblatt ‚Variety‘ berichtet, wird Vince Vaughn die männliche Hauptrolle übernehmen. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Carl Hiaasen aus dem Jahr 2013.Sie erzählt die Geschichte von Andrew Yancy (Vaughn), einem ehemaligen Detective, der zum Restaurantinspektor in Südflorida degradiert wurde. Ein abgetrennter Arm, der von einem Touristen beim Angeln gefunden wird, zieht Yancy in die Welt der Gier und Korruption, die das Land und die Umwelt sowohl in Florida als auch auf den Bahamas dezimiert. Und ja, es gibt einen Affen.Lawrence schreibt die Serie und wird auch als ausführender Produzent unter seinem Unternehmen Doozer Productions fungieren. Vaughn wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch als ausführender Produzent fungieren. Jeff Ingold von Doozer wird zusammen mit Matt Tarses ebenfalls als ausführender Produzent tätig sein. Liza Katzer von Doozer wird als Co-Executive Producer agieren. Warner Bros. Television, wo Lawrence unter einem Gesamtvertrag steht, wird für Apple produzieren.