«Hacks»-Produzentin unterschreibt bei Universal

US-Fernsehen

Jen Statsky wird weiterhin für Universal Television produzieren.

Die «Hacks»-Co-Schöpferin und -Autorin Jen Statsky hat ihren Vertrag mit dem Comcast-Unternehmen Universal Television verlängert. Derzeit macht sie große Schlagzahlen mit der HBO-Max-Serie «Hacks», die kürzlich für eine zweite Staffel verlängert wurde und 15 Emmy Nominierungen erhielt."Wir sind begeistert, dass wir unsere Zusammenarbeit mit Jen fortsetzen können", sagte Jim Donnelly, Executive Vice President of Comedy Development bei Universal Television. "Sie ist eine brillante und einfallsreiche Autorin, die nicht nur einen großen Anteil am Erfolg vieler unserer Lieblingsserien bei UTV hat, sondern sich mit dem Erfolg von «Hacks» auf einer anderen Ebene bewiesen hat. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren mit ihr zusammenzuarbeiten.""Ich habe das große Glück, bei Universal Television seit einigen Jahren ein kreatives Zuhause zu haben", sagte Statsky. "Ihre Unterstützung für «Hacks», ganz zu schweigen von meiner Karriere im Allgemeinen, war von Anfang an außergewöhnlich, und ich freue mich so sehr darauf, weiterhin mit Pearlena, Erin, Jim und dem Rest ihres wunderbaren Teams zu arbeiten."