Olympia-Programm verabschiedet sich mit gefragter Schlussfeier

Quotennews

Für den Abschluss schalteten mehr Fernsehende ein als für die Eröffnungsfeier vor zwei Wochen.



Ein letztes Mal konnte das Erste das Sonntagsprogramm heute mit verschiedenen Olympia-Disziplinen füllen. Das Boxen überzeugte ab 10,45 Uhr 2,02 Millionen Fernsehende und fuhr somit einen starken Marktanteil von 20,7 Prozent ein. Auch bei den 0,61 Millionen Jüngeren war dies die gefragteste Disziplin. Hier wurden herausragende 23,7 Prozent Marktanteil ermittelt. Der Rückblick steigerte sich schließlich ab 11.30 Uhr auf 2,39 Millionen Zuschauer, was eine Quote von 20,1 Prozent zur Folge hatte. Bei den 0,88 Millionen 14- bis 49-Jährigen kletterte die Sehbeteiligung auf überragende 26,3 Prozent.Ab 13.00 Uhr wurde schließlich die Schlussfeier übertragen. Ohne Zuschauer war das New National Stadium nur wenig gefüllt, denn auch die meisten Athleten mussten 48 Stunden nach ihrem Wettkampf abreisen, um die Infektionsgefahr möglichst gering zu halten. Weiter geht es dann 2024 mit den nächsten olympischen Sommerspielen in Paris. Doch zuvor werden in zwei Wochen in Japan noch die Paralympischen Spiele eröffnet.Insgesamt sahen sich 2,59 Millionen Fernsehzuschauer den Abschluss der olympischen Spiele in Tokio an. Im Ersten kam somit ein Marktanteil von 20,3 Prozent zustande. Die Reichweite der jüngeren Gruppe sank hingegen auf 0,59 Millionen Menschen. Weiterhin wurden jedoch 17,9 Prozent Marktanteil verbucht. Die Eröffnungsfeier kam damals im ZDF auf 2,07 Millionen Neugierige und 23,0 Prozent. Bei den 0,38 Millionen Jüngeren wurden 18,9 Prozent Marktanteil gemessen.