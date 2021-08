«Grill den Henssler» startet gut in das Sommer-Special

Quotennews

Auch «Trucker Babes» kommt nach den anfänglichen Startschwierigkeiten der neuen Staffel endlich in Fahrt.



Die gefragte Kochshowkehrte am gestrigen Abend für ein Sommer-Special zurück. Insgesamt werden vier Teile in den kommenden Wochen bei VOX gesendet. Doch Steffen Henssler stand aufgrund einer Fußentzündung in dieser Ausgabe nicht selbst am Herd, sondern ließ sich von Detlef Steves vertreten. Auf der Seebühne in Magdeburg musste dieser sich nun gegen die Promis Beatrice Egli, Ilks Bessin und The BossHoss behaupten. Ein Coaching erhielten die prominenten Herausforderer von Lucki Maurer.Die letzte Ausgabe der vergangenen Staffel verabschiedete sich im Mai mit 1,61 Millionen Fernsehenden und hohen 6,2 Prozent Marktanteil recht stark. Auch bei den 0,56 Millionen Jüngeren wurden sehr gute 8,6 Prozent gemessen. Die Zuschauerzahl lag nun am gestrigen Abend mit 1,37 Millionen ein deutliches Stück niedriger, dennoch hielt sich die Quote bei 6,1 Prozent. Das Programm punktete auch in der Zielgruppe und landete mit 0,49 Millionen Umworbenen bei hohen 9,1 Prozent Marktanteil.Zudem gelang es der Dokusoapbei Kabel Eins nun endlich auf das gewohnte Niveau zurückzukehren. In den Wochen zuvor lag die neue Staffel teilweise deutlich unter dem Senderschnitt. Nun steigerten sich die 0,98 Millionen Neugierigen auf ein gutes Ergebnis von 3,6 Prozent. Bei den 0,40 Millionen Werberelevanten machte die Quote zudem einen großen Sprung auf hohe 6,3 Prozent.