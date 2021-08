Sky zeigt zweite «The L Word: Generation Q»-Staffel im September

TV-News

Der «The L Word»-Spin-off wird Ende September in Doppelfolgen bei Sky Atlantic ausgestrahlt.

Im April 2020 feierte die Spin-off-Serie, die auf der Showtime-Serie «The L Word» basiert, ihre Deutschlandpremiere bei Sky. Nun hat der Pay-TV-Sender den Start der zweiten Staffel angekündigt und für den 29. September terminiert. Dann zeigt Sky Atlantic immer mittwochs zwei Epsioden - wahlweise im englischen Original-Ton oder in der deutschen Synchronisation. Die Folgen stehen zudem bei Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf bereit.In der zehnteiligen zweiten Runde stehen Bette Porter (Jennifer Beals), Shane McCutcheon (Katherine Moennig), Alice Pieszecki (Leisha Hailey), Dani Nùñez (Arienne Mandi), Micah Lee (Leo Sheng), Sarah Finley (Jacqueline Toboni), Sophie Suarez (Rosanny Zayas), Gigi Ghorbani (Sepideh Moafi) und Angelica Porter-Kennard (Jordan Hull) im Mittelpunkt, die in ihrem Leben Liebe, Herzschmerz, Rückschläge und Erfolg in Los Angeles erfahren.Die zweite Staffel wird von der Showrunnerin Marja-Lewis Ryan produziert, zusammen mit Serienschöpferin Ilene Chaiken, Kristen Campo, Allyce Ozarski, Maisha Closson sowie Jennifer Beals, Katherine Moennig und Leisha Hailey. Emmy-Gewinnerin Rosie O'Donnell («SMILF»), Donald Faison («Scrubs»), der Emmy- und Oscar-nominierte Griffin Dunne («House of Lies», «This is Us») und Vanessa Williams («Candyman») haben Gastauftritte in mehreren Episoden.