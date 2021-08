«Dr. Doogie Kamealoha» behandelt ab September bei Disney+

Vermischtes

Die neue Serie mit Peyton Elizabeth Lee in der Hauptrolle ist von der erfolgreichen Arztserie «Doogie Howser, M.D.» aus den 90ern inspiriert.

Disney+ präsentiert ab dem 8. September miteine neue Original-Serie, die immer mittwochs im Wochenrhythmus eine neue Folge erhält. Die Serie, die von der 90er-Comedy «Doogie Howser, M.D.» inspiriert ist, begleitet Lahela „Doogie“ Kamealoha, ein 16-jähriges Wunderkind, das eine aufkeimende medizinische Karriere und das Leben als Teenager unter einen Hut bringen muss. Die Schöpferin und ausführende Produzentin Kourtney Kang («How I Met Your Mother», «Fresh Off the Boat»), die auf Hawaii geboren und in einem Vorort von Philadelphia bei ihrer irischen Mutter und ihrem koreanischen Vater aufgewachsen ist, lässt ihre eigenen Lebensgeschichten und Erfahrungen in die Serie einfließen.Mit der Unterstützung ihrer 'ohana' (Familie) und ihren Freunden ist Lahela in der Coming-of-Age-Dramedy fest entschlossen, das Beste aus ihren Teenagerjahren zu machen und ihren eigenen Weg zu gehen. Unterstützt wird Lahela (was manches auch komplizierter macht) von ihrer karrierebewussten Mutter Dr. Clara Hannon (Kathleen Rose), die auch ihre Vorgesetzte im Krankenhaus ist, ihrem vernarrten Vater Benny (Jason Scott Lee), der ihr hilft, das Wesentliche nicht aus den Augen zu verlieren, ihrem freigeistigen älteren Bruder Kai (Matthew Sato), ihrem geselligen jüngeren Bruder Brian Patrick (Wes Tian), ihrer besten Freundin Steph (Emma Meisel), ihrem Surfer-Schwarm Walter (Alex Aiono) und ihren Krankenhauskollegen Dr. Lee (Ronny Chieng), Charles (Jeffrey Bowyer-Chapman) und Noelani (Mapuana Makia).Melvin Mar, Jake Kasdan, Dayna Bochco, Jesse Bochco, Erin O'Malley, Matt Kuhn und Justin McEwen fungieren neben Kang als ausführende Produzenten. «Dr. Doogie Kamealoha» wird von 20th Television, einem Teil der Disney Television Studios, produziert.