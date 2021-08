Nach großer Resonanz: WDR wiederholt «Warum Kinder keine Tyrannen sind»

TV-News

Nach der Ausstrahlung der Dokumentation über den Kinderpsychiater Michael Winterhoff haben sich viele weitere Betroffene beim WDR gemeldet, sodass dieser entschieden hat, «Die Story im Ersten» erneut auszustrahlen.

Am Montagabend strahlte das Erste im Rahmen der «Story im Ersten»-Reihe die Dokumentationaus. Das Interesse hielt sich mit 0,79 Millionen Zuschauern ab drei Jahren scheinbar in Grenzen, doch der WDR , der die Ausstrahlung des Films von Nicole Rosenbach verantwortete, erhielt weitreichendes Feedback zum Film. Dieser zeigt den Bonner Kinderpsychiater Michael Winterhoff, der nach den WDR-Recherchen massiv in der Kritik steht.Ehemalige Patienten und Sorgeberechtigte erheben schwere Vorwürfe gegen ihn. Dabei geht es vor allem um den Einsatz eines ruhigstellenden Medikaments mit dem Namen Pipamperon, das Winterhoff bei Kindern auch als Langzeittherapie eingesetzt hat. Der WDR teilte nun mit, dass sich nach der Ausstrahlung am späten Montagabend „sich mehr als 20 weitere Betroffene bei der Redaktion und auf diversen Social-Media-Kanälen“ gemeldet hätten. „Einige Betroffene haben sich zusammengeschlossen, um gemeinschaftlich juristisch gegen den Kinderpsychiater vorzugehen“, teilte der WDR mit.Aufgrund des großen Interesses zeigt der Westdeutsche Rundfunk am heutigen Mittwochabend, 11. August, die 45-minütige Dokumentation ein weiteres Mal. Die Ausstrahlung erfolgt um 22:15 Uhr. Der Film steht darüber hinaus für ein Jahr in der ARD-Mediathek.