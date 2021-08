«Let the music play» ist einfach unterhaltsam

Quotenmeter.FM

Im Quotenmeter-Podcast spielt auch die neunte «Promi Big Brother»-Staffel eine Rolle.

Am Montag startete der Münchener Fernsehsender Sat.1 die erste Staffel von «Let the music play», die von «Die Höhle der Löwen»-Moderator Amiaz Habtu moderiert wird. Mit mehreren Spielen, einer unterhaltsamen Band und lauter sympathischen Kandidaten überzeugt das Quiz. Allerdings, so sind sich Fabian Riedner und Julian Schlichting einig, habe das Format den falschen Sendeplatz.Wie schon die VOX-Version namens «Hast du Töne?», die zwischen 1999 und 2001 bei VOX lief, ist die Sendung zu anstrengend für den Vorabend. Stattdessen sollte Sat.1 lieber am Freitagabend das Format testen. Das Quiz macht mit seiner Studioband „Wolf & The Gang“ so gute Laune, dass die Gewinnsumme ohnehin in den Hintergrund rückt.Außerdem reden Riedner und Schlichting über die neue Staffel von «Promi Big Brother», in der sich der ehemalige «Geh aufs Ganze»-Star Jörg Dräger hervorragend schlägt. Die beiden nehmen auch das Privatleben von Daniela Büchner auseinander, die seit dem Tod von ihrem Ehemann durch zahlreiche Fernsehshows tingelt.