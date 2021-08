«Promi Big Brother»: Beste Quote seit zwei Wochen in der Zielgruppe

Quotennews

Die Show fiel im Gegensatz zum vorherigen Sonntag nicht zurück, sondern verbesserte sich deutlich.



Am vergangenen Sonntag erreichtemit 1,00 Millionen Fernsehenden gemessen an der Reichweite den bisherigen Tiefpunkt der Staffel. Doch eine Woche später war Sat.1 weit von einem neuen Negativrekord entfernt. Die 1,16 Millionen Fernsehenden verbesserten ich gegenüber dem Vortag auf hohe 7,6 Prozent Marktanteil. Bei den 0,50 Millionen Umworbenen wurde das beste Ergebnis seit genau zwei Wochen verbucht. Hier kam eine starke Sehbeteiligung von 12,2 Prozent zustande. Auchkam mit den verbleibenden 0,57 und 0,22 Millionen jüngeren Zuschauern sehr gut weg. Ermittelt wurden starke 9,6 sowie 11,9 Prozent.Zuvor in der Primetime landete die Komödiemit 1,36 Millionen Fernsehenden bei einem passablen Marktanteil von 5,0 Prozent. Die 0,56 Millionen Jüngeren kamen mit einer Quote von 8,3 Prozent zumindest knapp über den Senderschnitt hinaus. RTL überzeugte mit dem Actionfilm1,69 Millionen Neugierige, lag jedoch nur bei akzeptablen 6,2 Prozent. 0,52 Millionen Werberelevante glichen zudem mauen 7,8 Prozent Marktanteil. Die Free-TV-Premiere «Rambo: Last Blood» ► erhöhte jedoch im Anschluss auf hohe Werte von 10,9 sowie 13,1 Prozent.ProSieben hatte mit «Spider-Man: A New Universe» ► ebenfalls eine Free-TV-Premiere im Programm. Hier schalteten jedoch nicht mehr als 0,80 Millionen Fernsehende ein, was einen mäßigen Marktanteil von 3,0 Prozent zur Folge hatte. Die 0,56 Millionen 14- bis 49-Jährigen erzielten solide 8,4 Prozent. Nur 0,58 Millionen Fernsehende entschieden sich für das Actiondramabei RTLZWEI welches bei annehmbaren 2,1 Prozent Marktanteil landete. Der Sender musste sich bei den 0,22 Millionen Umworbenen mit einer mauen Sehbeteiligung von 3,3 Prozent zufriedengeben.