Armin Laschet bringt «Sat.1 Sommerinterviews» nur wenig Aufschwung

Quotennews

Immerhin: In der Zielgruppe verdoppelte sich der Marktanteil gegenüber Robert Habecks Interview vor etwa drei Wochen.

Am Samstagvorabend gab es das zweite. Nach Robert Habeck, der Ende Juli bei Stephanie Puls und Heiko Paluschka im Studio in Berlin zu Gast war, stellte sich nun der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, den Fragen des Moderatoren-Duos. Das 15-minütige Gespräch verfolgten ab 19:40 Uhr 0,46 Millionen Politikinteressierte, wovon 0,18 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Der Quotenerfolg blieb einmal mehr aus, denn es wurden nur 2,7 Prozent bei allen und 5,2 Prozent in der Zielgruppe generiert. Zum Vergleich: Das Habeck-Interview schaffte eine Reichweite von 0,39 Millionen, was 1,7 respektive 2,6 Prozent des Marktes entsprach. Das Gespräch mit dem Grünen-Co-Chef wurde allerdings auch an einem Dienstag ausgestrahlt.Am späten Abend setzte Sat.1 dann wieder auf, das diesmal um 22:20 Uhr auf Sendung ging. Die Live-Show verfolgten 1,14 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was ordentliche 6,8 Prozent des Marktes belegte. In der Zielgruppe waren mit 0,46 Millionen Reality-Fans gute 10,4 Prozent drin. Vergangenen Samstag ging «Promi Big Brother» bereits um 20:15 Uhr auf Sendung, es schalteten 1,12 Millionen ein, die Marktanteile lagen bei 5,5 Prozent insgesamt und 10,5 Prozent in der umworbenen Gruppe. Die anschließendesahen ab 23:50 Uhr dann noch 0,66 Millionen Zuschauer, der Zielgruppenanteil sank auf 9,0 Prozent. Insgesamt holte der Bällchensender tolle 8,3 Prozent Sehbeteiligung.Wenig gut sah es zur besten Sendezeit aus, denn die Free-TV-Premiere von «The Lego Movie 2» ► wollten nur 0,46 Millionen Zuschauer sehen. 0,25 Millionen davon stammten aus der Zielgruppe. Auf dem Quotenmarkt sah es mit 2,1 Prozent bei allen und 5,4 Prozent bei den Umworbenen nicht gerade rosig aus. Umso höher ist daher der Erfolg von «Promi Big Brother» im Anschluss zu bewerten – dem Stammpublikum sei Dank.