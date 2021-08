«Am Tisch mit»: RTL findet Sendetermine für Scholz und Laschet

TV-News

Die beiden Spitzenkandidaten der SPD und der Union werden sich erst eine Woche vor der Wahl den Fragen der Zuschauer stellen.

Am morgigen Dienstag, 24. August, bittet Peter Kloeppel die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock zu Tisch, um sie in der Sendungmit Zuschauerfragen zu konfrontieren. Ausgestrahlt wird das neue Format weniger als eine Woche vor dem ersten Triell, das RTL am Sonntag, 29. August, zu besten Sendezeit live überträgt, um 22:35 Uhr.Der Kölner Sender hatte bei der Bekanntmachung des Formats vor knapp einem Monat ebenfalls verkündet, dass auch Unions-Kandidat Armin Laschet und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz für eine «Am Tisch mit…»-Sendung geplant seien, damals aber noch kein Sendertermin festgestanden hatte. Dies hat sich inzwischen geändert, allerdings dauert es fast einen weiteren Monat, bis es soweit ist. Denn Laschet stellt sich am Sonntag, den 19. September, um 19:05 Uhr den Zuschauerfragen, während Scholz einen Tag später um 22:35 Uhr auf Sendung geht.RTL verspricht sich von der Sendung, die Wählerinnen und Wähler jeweils direkt mit den Kandidaten der drei großen Parteien zusammenzubringen. An einem Tisch sitzend sollen die Gäste ihre ganz persönlichen Fragen stellen und die Themen diskutieren, „die das Land bewegen“. Peter Kloeppel moderiert die Diskussionsrunden.