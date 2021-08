RTLZWEI nimmt zwei neue «Endlich Klartext!»-Ausgaben ins Programm

TV-News

Die beiden Folgen, in denen sich sechs Politiker den Anliegen der Bürger stellen, werden erst kurz vor Mitternacht ausgestrahlt.

Der Wahlkampf der Parteien nimmt endlich Fahrt auf, doch noch immer fehlt an vielen Stellen konkrete Lösungsansätze für Probleme dieser Zeit. Politiker versuchen das große Ganze im Blick zu halten und unter einen Hut zu bringen. Doch politische Entscheidungen haben auch Konsequenzen für einzelne Personen, darüber muss man sich als Träger eines öffentlichen Amtes bewusst sein. Um dieses Bewusstsein zu schärfen, nimmt Comedian Abdelkarim in zwei neuen Folgen der RTLZWEI-Sendunginsgesamt sechs Politiker mit in den Alltag von Bürgern, die die Auswirkungen der politischen Entscheidungen jeden Tag hautnah erleben.RTLZWEI zeigt die beiden Ausgaben am 14. (23:50 Uhr) und 21. September (23:45 Uhr) jeweils kurz vor Mitternacht. Mit dabei sind Kevin Kühnert (SPD), Katja Kipping (Die Linke), Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen), Jana Schimke (CDU), Johannes Vogel (FDP) und Karsten Hilse (AfD) und somit nahezu alle Parteien, die aktuell im Bundestag vertreten sind. Nur die Unionsschwester CSU stellt keinen Teilnehmer. Die Grünwalder TV-Station verspricht den Politikern, dass sie „mit Konfrontationen, Kritik und tiefreichenden Diskussionen umgehen“ müssen.Nach ihren jeweiligen Begegnungen mit den teils an der Armutsgrenze lebenden Bürgern ziehen alle Beteiligten ein Fazit. „Wir werden dafür sorgen, dass die Politikerinnen und Politiker unsere Fragen auch beantworten!“, gelobt Moderator Abdelkarim. Produziert wird das Polit-Format von der B.vision Media GmbH