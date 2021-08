Sportcheck

In dieser Woche starten die Paralympics in Tokio, die wie Olympia ausführlich im TV zu sehen sein werden. Das sind die nächsten Tage die Highlights, natürlich dominiert dennoch der Fußball, auch wieder bei den Frauen. Aber auch im Eishockey spielen die Mannschaften wieder um Punkte – vorerst in der Champions League. In die Endphase geht die Volleyball-EM der Frauen.

Die Sport-Highlights der nächsten Tage:

Das ZDF hat im großen Stil bekannt gegeben, wie das Zweite im Wechsel mit der ARD täglich ab Mitte der kommenden Woche von den 16. Paralympischen Sommerspielen in Tokio (vom 24. August bis 5. September) berichten wird. Rund 4300 Athletinnen und Athleten kämpfen in 23 Sportarten mit insgesamt 540 Wettbewerben um die Medaillen. Neue Disziplinen sind Badminton und Taekwondo, dafür wird nicht mehr gesegelt. Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) ist mit 134 Sportlern vertreten. Die Eröffnungsfeier am Dienstag ist in der ARD zu sehen, die Schlussfeier dafür im ZDF, für das Moderator Yorck Polus aus dem Olympia-Studio an der Tokyo Bay durch das Programm führen wird. Beide Sender berichten jeweils um die 35 Stunden überwiegend zwischen 9 Uhr und 15 Uhr. Auf sportstudio.de gibt es zudem mehrere Stunden Zusatz-Paralympics im Netz.Boxen auf DAZN: Das wird am Samstag, den 25. September ein großes Thema. Die Fans sollten sich im Kalender schon mal das Datum anstreichen, denn dann steigt der Schwergewichtskampf zwischen dem aktuellen Weltmeister Anthony Joshua und dem ehemaligen Cruisergewichts-Weltmeister Oleksandr Usyk. Live zu sehen aus dem Tottenham Hotspur Stadium in London.Letzten Donnerstag zeigte Sport1 den ersten Auftritt nach 20 Jahren von Fußball-Bundesligist Union Berlin auf europäischer Ebene. Die Hauptstädter gewannen in Helsinki das Qualifikationsspiel zur Conference League gegen Kuopion PS jedoch so deutlich (und hoffen auf Gruppenspiele gegen Tottenham, Rom, Basel oder Rotterdam), dass der Sender kommenden Donnerstag lieber Mesut Özil zeigt. Der deutsche Weltmeister spielt mit Fenerbahce Istanbul ab 18 Uhr bei HJK Helsinki um den Einzug in die Gruppenphase der UEFA Europa League. Das Hinspiel gewann Istanbul mit 1:0. In der Gruppenphase winken Gegner wie Eintracht Frankfurt oder Bayer Leverkusen. Übrigens: Union Berlin und das Rückspiel wird auf Nitro live zu sehen sein.Die ZDF-Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein geht zu ihren Ursprüngen zurück und schließt sich Antenne Bayern an, um wieder im Radio zu hören zu sein – wie bereits von 1992 bis 2007. Das Comeback ab September hat aber keinen Einfluss auf ihre Tätigkeit beim Zweiten Deutschen Fernsehen. Müller-Hohensteins neue Aufgabe: Das «Sonntagsfrühstück» wöchentlich zwischen 9 und 12 Uhr.Beachvolleyball war bei Olympia aus deutscher Sicht nicht ganz so der Bringer. Trotzdem kündigt Sport1 nun mehr als 20 Livestunden an – nach dem Turnier King of the Court in Hamburg vergangenes Wochenende werden auch die dreitägigen Beachvolleyball Meisterschaften am Timmendorfer Strand ab Freitag, 3. September, live ab 15:30 Uhr zu sehen sein. Auch mit Night-Sessions unter Flutlicht. Julius Brink, Olympiasieger Beachvolleyball 2012 mit Jonas Reckermann, fungiert als Moderator und Experte.Der NDR hat für die ARD-Mediathek eine Kurzfilmreihe produziert, die sechs paralympische Spitzensportler porträtiert und ab sofort in der Mediathek verfügbar ist. Für die Reihe «Mein Weg» haben Autorin Inka Blumensaat und Autor Ben Wozny den Lebensweg und den sportlichen Werdegang von sechs Athletinnen und Athleten nachgezeichnet. In den rund zehnminütigen Kurzfilmen erzählen die Sportler aus ihrem Leben und von ihrer sportlichen Laufbahn. Mit dabei sind Leichtathletin Irmgard Bensusan, Dressurreiter Steffen Zeibig, Tischtennisspieler Thomas Schmidberger, Badmintonspielerin Valeska Knoblauch, Para-Schwimmer Josia Topf und Radsportlerin Denise Schindler.* Montag, 18.15 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Borussia Bocholt (Fußball, DFB-Pokal der Frauen, Sky)* Montag, 20.00 Uhr: FC Getafe - FC Sevilla (Fußball aus Spanien, La Liga, DAZN)* Montag, 20.45 Uhr: Sampdoria Genua - AC Mailand (Fußball aus Italien, Serie A, DAZN)* Montag, 20.50 Uhr: West Ham United - Leicester City (Fußball aus England, Premier League, Sky)* Dienstag, 02.00 Uhr: New Orleans Saints - Jacksonville Jaguars (Football, NFL, DAZN)* Dienstag, 12.50 Uhr: Eröffnungsfeier (Paralympics in Tokio, ARD)* Dienstag, 16.25 Uhr: Deutschland Griechenland (Volleyball-EM der Damen aus Plowdiw/Bulgarien, Sport 1)* Dienstag, 18.30 Uhr: u.a. Hallescher FC - 1. FC Kaiserslautern (Fußball, 3. Liga, MagentaTV)* Mittwoch, 09.05 Uhr: u.a. Bahnradfahren (Paralympics in Tokio, ARD)* Mittwoch, 14.00 Uhr: u. a. Rollstuhlrugby (Paralympics in Tokio, ZDF)* Mittwoch, 16.00 Uhr: Tennis in the Land (WTA-Turnier der Damen aus Cleveland, DAZN)* Mittwoch, 16.25 Uhr: Deutschland - Spanien (Volleyball-EM der Damen aus Plowdiw/Bulgarien, Sport 1)* Mittwoch, 18.30 Uhr: u. a. 1. FC Saarbrücken - 1. FC Magdeburg (Fußball, 3. Liga, Magenta TV)* Mittwoch, 19.45 Uhr: Bremer SV - FC Bayern München ( F ßball, DFB-Pokal, Nachholspiel der 1. Runde, Sky und Sport 1)* Mittwoch, 21.00 Uhr: u.a. Bröndby IF - Red Bull Salzburg (Fußball, Qualifikation zur Champions League, DAZN)* Donnerstag, 01.05 Uhr: Philadelphia Phillies - Tampa Bay Rays (Baseball, MLB, DAZN)* Donnerstag, 09.05 Uhr: u.a. Goalball (Paralympics in Tokio, ARD)* Donnerstag, 14.00 Uhr: u.a. Rollstuhlbasketball (Paralympics in Tokio, ZDF)* Donnerstag, 15.00 Uhr: Deutschlandtour (Radsport, 1. Etappe von Stralsund nach Schwerin, ZDF und Eurosport)* Donnerstag, 16.55 Uhr und 17.40 Uhr: Cross Country (Mountainbike WM in Val di Sole, Rennen der Damen und Herren, Eurosport)* Donnerstag, 19.55 Uhr: Cardiff Devils - Adler Mannheim (Eishockey, Champions League, Sport 1)* Donnerstag, 20.00 Uhr: Diamond League (Leichtathletik, 9. Meeting in Lausanne, Sky)* Freitag, 09.05 Uhr: u.a. Leichtathletik (Paralympics in Tokio, ARD)* Freitag, 11.15 Uhr und 14.45 Uhr: Großer Preis von Belgien (Formel 1, Freies Training in Spa-Francorchamps, Sky)* Freitag, 14.00 Uhr: u.a. Tischtennis (Paralympics in Tokio, ARD)* Freitag, 18.00 Uhr: 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC und SV Sandhausen FC Ingolstadt 04 (Fußball, 2. Bundesliga, Sky)* Freitag, 19.00 Uhr: TSG Hoffenheim - SC Freiburg (Fußball, Frauen, Bundesliga, Magenta TV)* Freitag, 20.30 Uhr: Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim (Fußball, Bundesliga, DAZN)* Freitag, 20.10 Uhr: Eisbären Berlin - Tappara Tampere (Eishockey, Champions League, Sport1)* Samstag, 09.00 Uhr: Schwimmen (Paralympics, ZDF)* Samstag, 14.00 Uhr: Eintracht Braunschweig - 1860 München (Fußball, 3. Liga. Bayerisches Fernsehen)* Samstag, 14.00 Uhr: Global Champions Tour (Springreiten aus Hamburg, NDR)* Samstag, 14.00 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - FSV Zwickau (Fußball, 3. Liga, SWR)* Samstag, 14.50 Uhr: Vuelta (Radrennen, Spanien-Rundfahrt, 14. Etappe, Eurosport)* Samstag, 15.00 Uhr: Deutschland-Tour (Radrennen, 3. Etappe von Ilmenau nach Erlangen, ZDF)* Samstag, 16.30 Uhr: Potsdam Royals - New Yorker Lions Braunschweig (Football, GFL, Sport1)* Samstag, 20.30 Uhr: Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf (Fußball, 2. Bundesliga, Sport1)* Sonntag, 09.00 Uhr: Reiten, Mannschaftsfinale (Paralympics, ARD)* Sonntag, 14.20 Uhr: Kanal-Cup (Rudern aus Rendsburg, ARD)* Sonntag, 14.30 Uhr: Växjö Lakers - Pinguins Bremerhaven (Eishockey, Champions League, Sport1)* Sonntag, 15.30 Uhr: Union Berlin - Borussia Mönchengladbach (Fußball, Bundesliga, DAZN)* Sonntag, 15.30 Uhr: GP von Großbritannien (Motorrad-WM aus Silverstone, Servus TV)* Sonntag, 21.40 Uhr: Miami Dolphins - Cincinnati Bengals (Football, NFL, Pro7 Maxx)