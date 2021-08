Peacock setzt «Punky Brewster» ab

US-Fernsehen

Bereits nach einer Staffel ist die Neuauflage schon wieder Geschichte.

Der Comcast-Streamingdienst bringt bereits die dritte Serie auf den Fernsehfriedhof. Nachdem «Brave New World» und der Talk «Wilmore» nach nur einer Staffel beerdigt wurden, trifft es nun auch die Neuauflage von. Die Serie, die zehn Folgen hatte, wird nicht verlängert. Solei Moon Frye nahm ihre Rolle aus dem Original wieder auf, doch das Interesse hielt sich in Grenzen.Die Originalserie «Punky Brewster»" lief vier Staffeln lang zwischen 1984 und 1988 - zwei Staffeln auf NBC und zwei Staffeln in der Erstausstrahlung auf Syndication. Aus der Serie ging auch eine Zeichentrickserie hervor, die ebenfalls den Titel «Punky Brewster» trug und in der die gleiche Besetzung auftrat.Die Serie bringt Frye als Punky wieder mit ihrer alten Freundin Cherie (Cherie Johnson) zusammen, sie nach der Trennung von ihrem Mann (Freddie Prinze Jr.) ihre drei Kinder großzieht. Als Fotografinnimmt Punky, wie ihr Pflegevater Henry in der Originalserie, ein Pflegekind, Izzy (Quinn Copeland), bei sich zu Hause auf.