Spike Lee dreht Doku über Colin Kaepernick

US-Fernsehen

Der Sportsender wird die mehrteilige Doku demnächst ins Programm nehmen.

Wie das amerikanische Fachblatt „Variety“ berichtete, wird Spike Lee eine mehrteilige Dokumentationsreihe über den Sportler und Aktivisten Colin Kaepernick drehen. Die Produktion habe begonnen. Kaepernick hatte vor knapp eineinhalb Jahren einen Exklusivvertrag mit Walt Disney geschlossen."Kaepernick, der noch nie einen vollständigen Bericht aus erster Hand über seine Reise gegeben hat, arbeitet eng mit Lee zusammen, der plant, umfangreiche neue Interviews und ein riesiges, noch nie gezeigtes Archiv zu nutzen, um Kaepernick zu helfen, seine Geschichte aus seiner Perspektive zu erzählen", heißt es in der Pressemitteilung.Kaepernick erlangte als Quarterback der San Francisco 49ers Bekanntheit in der Football-Welt. Er spielte sechs Saisons in der NFL und führte das Team in Meisterschaftsspiele, darunter Super Bowl XLVII. Im Jahr 2016 begann Kaepernick, während der Nationalhymne zu knien, um gegen Polizeibrutalität und systemischen Rassismus in Amerika zu protestieren. Nach der Saison endete sein Vertrag, seitdem hat er kein neues Team mehr gefunden.