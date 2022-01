«Wo die Liebe hinfällt» fällt weiter zurück

Quotennews

Die neue VOX-Dokusoap fährt in der Zielgruppe weiterhin zufriedenstellende Werte ein, kann aber nicht so richtig überzeugen.



Seit einem Jahr sind Mileen und Henri verheiratet, doch noch immer wird getuschelt. Der 59-Jährige könnte altersmäßig der Großvater der 18-Jährigen sein. Auch Henri konnte es zunächst nicht glauben, dass er Gefühle für jemanden entwickelt, der 41 Jahre jünger ist. Diese und ähnliche Geschichten erzählt die Dokusoapbei VOX . Bislang waren auf dem Gesamtmarkt lediglich mäßige Quote von 3,1 sowie 2,8 Prozent möglich. In der Zielgruppe lief es mit passablen 5,9 und 6,1 Prozent jedoch ein deutliches Stück besser.Doch statt zuzulegen, fiel das Programm diesen Freitag noch weiter zurück. Mit 0,77 Millionen Fernsehenden saßen deutlich weniger Neugierige als zuletzt vor dem Bildschirm. Auch der Marktanteil verkleinerte sich weiter auf magere 2,7 Prozent. Die jüngere Zuschauerzahl sank auf 0,37 Millionen und auch die Quote ging zurück auf annehmbare 5,9 Prozent. Der Thriller «Death Wish» ► schloss ich ab 22.15 Uhr an und überzeugte noch 0,52 Millionen Interessenten, wodurch die Sehbeteiligung auf dem Gesamtmarkt weiterhin konstant blieb. Allerdings blieben nur 0,14 Millionen Werberelevante dran, was einen miesen Marktanteil von 2,7 Prozent zur Folge hatte.Vor der Primetime lief es mit der Kochdokusoapdeutlich besser. Für das Programm fanden 1,43 Millionen Fernsehzuschauer auf den Sender, was die Sendung bei VOX mit Abstand zur gefragtesten des Tages machte. Hier wurde eine sehr gute Quote von 5,7 Prozent gemessen. Auch die 0,44 Millionen 14- bis 59-Jährigen sicherten sich hohe 8,7 Prozent Marktanteil.