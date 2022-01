Thriller bei ProSieben zieht nur knapp an wenig gefragter Clipshow vorbei

Quotennews

Sat.1 setzte auf eine weitere Folge von «111…». Die Filme bei RTLZWEI konnten zudem recht gut mithalten.



Sat.1 packte am gestrigen Abend wieder einmal verschiedene Wiederholungen von Clipshows aus und startete so mitin die Priemtime. 1,13 Millionen Fernsehende wollten sich das Programm anschauen, was mäßigen 4,0 Prozent entsprach. In der Zielgruppe standen mit 0,39 Millionen Jüngeren zumindest akzeptable 6,1 Prozent Marktanteil auf dem Papier.folgte mit 0,74 Millionen Interessenten und mauen 3,7 Prozent. Auch bei den 0,27 Millionen Umworbenen sank die Quote auf magere 5,0 Prozent.Der Filmeabend bei ProSieben schob sich allerdings nur knapp an diesen ausbaufähigen Werten vorbei. Los ging es hier mit dem Thriller, welcher bei 1,29 Millionen Filmfans punktete. Dies glich einem guten Marktanteil von 4,6 Prozent. Die 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherten sich passable 8,2 Prozent. Bei einer Reichweite von 0,70 Millionen Menschen blieben mit dem Actionfilmnoch solide 4,0 Prozent übrig. Bei den 0,24 Millionen Werberelevanten stürzte die Sehbeteiligung auf niedrige 5,0 Prozent.RTLZWEI packte den Monsterfilmaus, für welchen sich 0,88 Millionen Fernsehende interessierten. Somit durfte sich der Sender über einen guten Marktanteil von 3,2 Prozent freuen. Auch die 0,33 Millionen Jüngeren schafften es mit 5,3 Prozent knapp über den Senderschnitt. Der Fantasyfilmsteigerte sich mit 0,53 Millionen Zuschauern sogar auf hohe 3,4 Prozent Marktanteil. Die 0,14 Millionen Umworbenen kamen nur noch auf maue 3,4 Prozent.