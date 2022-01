Sat.1 startet Kampagne zur MutMachWoche

TV-News

Mit Trailern und Social-Clips über alle Plattformen möchte der Sender zu einem offenen Austausch über die Krebskrankheit motivieren.

Am kommenden Freitag, 4. Februar ist Weltkrebstag. Passend zu diesem Datum hatte der Fernsehsender Sat.1 vor knapp zwei Monaten seine Pläne für eine „MutMachWoche“ bekannt gegeben, die sieben Tage lang auf das Thema Krebs und die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen aufmerksam machen möchte ( Quotenmeter berichtete ). Um die Aktionswoche noch stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken, hat der Bällchensender nun eine Kampagne gestartet, die den Zuschauer im Vorfeld Mut machen möchte, mehr über die Krankheit zu reden und Hemmschwellen zu überwinden, wie es in einer Mitteilung heißt. Mit Trailern und Social-Clips über alle Plattformen wolle der Sender zu einem offenen Austausch motivieren.Unter dem Motto „Wir alle haben Krebs!“ treten neun Künstler und Sat.1-Gesichter vor die Kamera und erzählen ihre persönliche Geschichte, die sie mit der Krankheit verbinden. Mit dabei sind Claudia von Brauchitsch, Alexander Herrmann, Melissa Khalaj, Matthias Killing, Paula Lambert, Christian Wackert, Annika Lau, Enie van de Meiklokjes und Alina Merkau. Sie machen in drei On-Air-Trailern in Sat.1 und auf allen weiteren Sendern der Seven.One Entertainment Group sowie den Sat.1-Social-Plattformen klar, wie bedeutsam Reden ist, um Ängste im Umgang mit der Krankheit abzubauen.„‚Wir alle haben Krebs!‘ bedeutet: Nicht wir alle sind krank, aber wir alle haben in unseren Familien oder im Freundeskreis mit Krebs zu tun. Trotzdem wird selten offen darüber gesprochen – und das, obwohl es sowohl den Betroffenen als auch allen anderen helfen kann, die Last zu teilen und vielleicht lebensrettende Informationen weiterzugeben. Diesen Spirit wollen wir mit unserer Kampagne zur #MutMachWoche in Sat.1 transportieren, die in enger Zusammenarbeit mit yeswecan!cer entstanden ist, und unseren Zuschauer:innen und User:innen zeigen: Ihr seid nicht allein“, erklärt David Loy, Marketingchef Sat.1 und ProSieben Im Rahmen der MutMachWoche greift Sat.1 in Magazinen, Reportagen und weiteren Programmen Geschichten zum Thema Leben mit Krebs auf – sieben Tage lang, von Freitag bis Freitag. Sat.1 zeigt außerdem über die ganze Woche in 90-sekündigen Clips Zahlen, Daten, Fakten und die wichtigsten Infos zum Thema Krebs und Vorsorge. Am Montag, 7. Februar, startet zudem die neue Serie, die sich um das Leben eines Witwers (Golo Euler) nach dem Krebstod seiner Frau Elli (Jessica Ginkel) dreht. Das Besondere: Sie hat vor ihrem Tod zahlreiche Videos voller Humor, Liebe und Lebensfreude aufgenommen, um ihrer Familie in allen möglichen – und unmöglichen – Situationen zur Seite zu stehen.