Marie Leuenberger: Hätte mir etwas mehr Schweizer Gelassenheit gewünscht

Interview

Die Schauspielerin und Regisseurin kommt aus der Schweiz und hat sich die Pandemie-Entwicklung angeschaut. Nach dem Lockdown entstanden neue Filme, die ab Donnerstag zu sehen sind.

Ich habe bisher erst «Don‘t Look up» und «The Power of the dog» gesehen. Letzterer hat mir mehr gefallen, er hat wunderschöne Bilder und sehr tolle Darsteller und ich bin der Geschichte sehr gerne gefolgt. «Belfast» würde ich mir gerne noch anschauen. Aber im Moment komme ich leider zu selten ins Kino, das wird sich demnächst ändern, ich liebe nämlich Kino!!!Mein letzter Preis, den ich 2020 für «Bis wir tot sind oder frei» bekommen habe in Tallinn am Black Nights Film Festival steht neben meinem Bett. Er bedeutet mir was, da ich den Film so schätze und so stolz bin auf uns alle. Die anderen Preise stehen tatsächlich im Gästeklo nebeneinander aufgereiht.Die hohen Quoten bedeuteten erst mal, dass es möglich war, dass wir Teil drei und vier drehen durften. Das war natürlich großartig! Und jetzt hoffen wir auf wieder gute Quoten bei den Ausstrahlungen am 31. März und 7. April im Ersten. Den 5. Teil Passau Krimi drehen wir ja gerade…In Teil drei findet eine Versöhnung statt zwischen dem dubiosen Privatdetektiven Zankl und der Berliner Exkommissarin Frederike. Gemeinsam lösen Sie einen Mordfall mit und konventionellen Mitteln, unterhalb des Polizei Radars. In Teil vier holt sie die Vergangenheit wieder ein und sie müssen beide um ihr Leben fürchten…Für einen 90-minütigen Fernsehfilm haben wir 21 Drehtage, die in und um München und in Passau stattfinden.Die Reihe «Neben der Spur» ist nun leider zu Ende, da die Vorlagen dafür Thriller des Autors Michael Robothams sind, und die haben wir alle bereits verfilmt.Großartig war die Zusammenarbeit mit dem Regisseur Oliver Rihs, mit dem ich die Highend-Thriller Serie «Blackout» gemacht habe und davor den Film «Bis wir tot sind oder frei», der nun am 31. März in die deutschen Kinos kommt. Es ist nach einer wahren Geschichte aus den 80ern: Es geht um den Ausbrecherkönig Walter Stürm, der acht Mal aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, und um seine Anwältin Barbara Hug, die seine Popularität nutzt um auf die Ungerechtigkeiten des Schweizer Strafsystems hinzuweisen. Es ist eine hochexplosive emotionale Liebesgeschichte, wie man sie noch nie gesehen hat…Es war spannend zu beobachten, wie unterschiedlich die beiden Länder mit der Pandemie umgegangen sind. Ich hätte mir für Deutschland etwas mehr Schweizer Gelassenheit im Umgang mit den Maßnahmen gewünscht.Der erste Lockdown war eine wohltuende Vollbremsung. Ich habe die viele freie Zeit mit den Kindern sehr genossen. Und Ich war unendlich froh, dass die Filmbranche im Herbst 2020 weiter arbeiten konnte, im Gegensatz zu anderen Kulturbereichen. Natürlich war eine Zurückhaltung in der Projektumsetzung spürbar, aber ich habe versucht das Ganze als Atempause zu sehen. Wenn die Maschine wieder rollt, dann rollt sie, und dann sehnt man sich wieder nach Verschnaufpausen.Vor ein paar Jahren war ich noch nicht einverstanden, so „viel“ GEZ-Gebühren monatlich zahlen zu müssen. Erst durch die Abstimmung in der Schweiz 2018 über den Rundfunkbeitrag wurde mir bewusst, wofür ich GEZ-Gebühren bezahle und wie wichtig es ist eine unabhängige und breit gestreute Medienlandschaft genießen zu dürfen. Seither bezahle ich liebend gerne meinen Beitrag 😉. Und gerade in Zeiten wie diesen muss auch dem Hinterletzten klar sein, wie wichtig unabhängige, öffentlich-rechtliche Medienanstalten sind! Danke!