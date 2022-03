Amazon plant Spielshow rund um James Bond

US-Fernsehen

Bereits seit vier Jahren soll an der Sendung «007’s Road to a Million» gearbeitet werden. Darin müssen Teilnehmer Aufgaben und Rätsel auf dem gesamten Globus lösen.

Erst vor wenigen Tagen wurde die Übernahme des Studios MGM durch Amazon über 8,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, nun hat der US-Branchendienst ‚Variety‘ die Nachricht verbreitet, dass rund um das «James Bond 007»-Franchise eine neue Spielshow von Amazon Prime Video mit dem Titelentstehen soll. MGM ist seit jeher das Studio hinter der britischen Agentenfilmreihe. Dem Bericht zufolge ist das Projekt aber bereits seit etwa vier Jahren in der Mache sei.Die achtteilige Serie soll von den britischen 72 Films und den Bond-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson zusammen mit MGM Television produziert werden. Dom Bird, der ehemalige Manager von Channel 4, der 2019 zu MGM kam, wird die Serie im Namen des Studios leiten. Zu den ausführenden Produzenten gehören David Glover, CEO von 72 Films, sowie Wilson und Broccoli für EON Productions und Barry Poznick und Mark Burnett für MGM. Die Produktion soll später in diesem Jahr beginnen. Aktuell findet das Casting für die Show statt, die weltweit ausgespielt werden soll.Bei der Show werden die Teilnehmer in einer globalen Abenteuerreise gegeneinander antreten, um eine Siegprämie von einer Million Pfund (etwa 1,2 Millionen Euro) zu gewinnen. Gedreht wird an vielen der historischen Orte, die in den Bond-Filmen zu sehen waren, dabei werden Aufgaben für Intelligenz und Ausdauer auf die Kandidaten zukommen. Zusätzlich zum Überwinden physischer Hindernisse müssen die Teilnehmer, die in Zweierteams antreten, Fragen richtig beantworten, die an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt versteckt sind. Dadurch gelangen sie zur nächsten Herausforderung.„Ich hatte diese Idee zum ersten Mal vor über drei Jahren. Dan Grabiner und das Team von U.K. Originals brachten es auf eine ganz andere Ebene. Mit Michael Wilson und Barbara Broccoli und dem Bond-Franchise zusammenzuarbeiten, ist ein Privileg und ein wahr gewordener Traum“, wird David Glover (72 Films) in dem ‚Variety‘-Bericht zitiert.