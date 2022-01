Comic-Laden

Humor und Fantasy mit einer Prise Humor.

Das Werk "Der Hafen der Geheimnisse 1: Das Monster aus dem Meer" wurde vom namhaften Autor Pierre Gabus ins Leben gerufen. Seit Jahren überzeugt er als Comic-Autor seine Leser. Der Autor wurde im Jahre 1965 geboren und hat seine Wurzeln in Frankreich. 2012 wurden seine Werke beim internationalen Comicfestival von Angoulême als beste Serie ausgezeichnet. Diesen Höhepunkt hat er in Kooperation mit dem Zeichner Romuald Reutimann erzielt. Die Erfolgsserie setzt sich fort. Auch das Werk "Der Hafen der Geheimnisse 1: Das Monster aus dem Meer" hat er in Zusammenarbeit mit Romuald Reutimann kreiert. Romuald Reutimann ist ein ebenso erfolgreicher Comiczeichner aus Cherbourg. Er wurde im Jahre 1967 geboren und hat bildende Kunst studiert. Seinen Abschluss machte er im Jahre 1991.Zwei Talente haben hier zusammengefunden. Die Fusion der beiden Comic-Autoren hat großes hervorgebracht. Das neue Werk glänzt in vielerlei Hinsicht und überzeugt durch Kreativität und Vielfalt. Die Story als auch die farbenprächtige Gestaltung des Comics zieht Leser in Ihren Bann. Humor und Tiefsinn stehen hier nicht im Widerspruch zueinander. Einerseits zeichnen lustige und humorvolle Szenen den Comic aus. Zum anderen enthält das Werk Kritik an der Ausbeutung der Meere. Hier wird dem Leser nicht nur erstklassige Unterhaltung geboten. Die Autoren möchten einen Beitrag leisten, wenn es um Umweltschutz geht und das haben Sie mit Ihrem Werk auf eine kreative Art und Weise geschafft.Die Geschichte spielt sich im Norden Frankreichs ab. Wundervolle Strandabschnitte und eine Idylle, die täuscht. Ein unbekanntes Meerestier wird am Strand angespült und versetzt die Einwohner in Ratlosigkeit. Der Strand von New Cherbourg wird zum Schauspiel der Geschichte. Die Stadt setzt alles daran, um die Menschen davon abzuhalten, sich dem Wesen zu nähern. Eine Spionageabwehr soll sicherstellen, dass die Menschen nicht die Wahrheit erfahren. Doch welche Wahrheit steckt hinter dem Wesen, welches den Menschen unbekannt ist?Imposante Zeichnungen und eine Story, die von Abwechslung und Überraschung lebt, macht den Comic zu einem Erlebnis. Es wird deutlich, dass die Autoren Meister ihres Fachs sind. Denn sie schaffen es, mehrere Genres unter ein Dach zu bringen. Es wird eine geheimnisvolle Stimmung erzeugt und der Leser wird in eine fiktive Parallelwelt Frankreichs entführt. Gleichzeitig binden die Autoren gekonnt humorvolle Elemente in die Story mit ein. Hier ist Spannung garantiert! Die Leser erwartet die geheimnisvolle Welt des Meeres.Die Comiczeichner mischen den Markt nochmal auf und bringen Neues zum Vorschein. Hier wird offenkundig, dass verschiedene Elemente miteinander harmonieren. Das Werk hat neue Akzente im Comicmarkt gesetzt.