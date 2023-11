VOX fasst «Last X-Mas» zusammen

TV-News

Außerdem feiert der Spielfilm «Die Familie Claus» seine Free-TV-Premiere.

Im vergangenen Jahr strahlte der Streamingdienst RTL+ die Serieaus, in der Paula Kalenberg in 24 Folgen als Nathalie zu sehen war. Das Finale, das sogar 30 Minuten dauerte, wurde an Heiligabend zum Abruf bereitgestellt. Nach einem Jahr Wartezeit fasst VOX die Serie zusammen und zeigt sie am Montagabend.heißt die Sendung, die VOX am 18. Dezember 2023 um 20.15 Uhr ausstrahlen wird. Die Free-TV-Premiere ist für 22.40 Uhr geplant. Als ihr Verlobter sie am 1. Dezember verlässt, ist Nathalie am Boden zerstört. Das kann sie ihrer Familie nicht sagen - vor allem nicht Opa Heinz, für den das bevorstehende Weihnachtsfest das letzte sein könnte und der sich so darauf gefreut hatte, Nathalies Mann fürs Leben an Heiligabend kennen zu lernen. Also muss ein neuer Bräutigam her! Aus Tinder, aus der Vergangenheit - wo auch immer er herkommen mag. Der Countdown für die Liebe beginnt.Am Samstag, 16. Dezember, zeigt VOX die Free-TV-Premiere der belgischen Komödie. Regisseur Matthias Temmermans hat den Spielfilm gemeinsam mit Ruben Vandenborre geschrieben. Darin entdeckt Jules zufällig, dass sein Großvater Noël der Weihnachtsmann ist. Als Noël krank wird und die Geschenke nicht ausliefern kann, muss Jules ihm helfen. Seit sein Vater an Heiligabend gestorben ist, hasst Jules Weihnachten. Aber es kommt noch schlimmer: Jules erfährt, dass der Weihnachtsmann nicht ewig lebt und dass es immer der älteste Sohn ist, der in die Fußstapfen des Weihnachtsmanns treten muss. Und seine Mutter droht ihren Job zu verlieren.