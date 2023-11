Filme des Grauens

Der indische Horrorfilm sorgte für Aufsehen, weil Transgender in den Spielfilm eingebaut wurden.

ist eine indische Horrorkomödie aus dem Jahr 2020 unter der Regie von Raghava Lawrence. Regie führte Raghava Lawrence. Der Film ist ein Remake seines eigenen tamilischen Films «Kanchana». Akshay Kumar, der einen von einem Geist besessenen Mann spielt, übernimmt die Hauptrolle.Der Spielfilm handelt von einem Mann namens Asif (gespielt von Akshay Kumar), der sich vor Geistern fürchtet. Als er von einem Geist namens Laxmii besessen wird, nehmen die Dinge eine unerwartete Wendung. Bei Laxmii handelt es sich um einen Transgender-Charakter, der von Sharad Kelkar gespielt wird. Asif muss sich nun den Herausforderungen dieser Besessenheit stellen und gleichzeitig den Gründen für Laxmiis Unruhe auf die Spur kommen.«Laxmii» war nicht unumstritten. Insbesondere die Darstellung von Transgender-Charakteren im Film sorgte für Diskussionen. Einige Kritiker und Zuschauer bemängelten, dass die Darstellung stereotype Elemente aufgreife und die Vielfalt und Tiefe des Lebens von Transgender-Personen nicht angemessen wiedergebe. Dies führte zu Diskussionen über die Verantwortung der Filmindustrie, unterschiedliche Charaktere auf respektvolle Weise darzustellen.Die Kritiken, die der Film erhielt, waren gemischt bis überwiegend negativ. Einige Zuschauer und Kritiker kritisierten die Handlung als vorhersehbar und bemängelten, dass der Horroraspekt nicht effektiv genutzt wurde. Auch die komödiantischen Aspekte des Films wurden kontrovers aufgenommen und von einigen als unpassend oder unsensibel empfunden. Trotz der kontroversen Diskussionen und der gemischten Kritiken war «Laxmii» an den Kinokassen ein großer Erfolg, was zum Teil auf die Anziehungskraft von Akshay Kumar in der Hauptrolle zurückzuführen ist. Einige Zuschauer schätzten den Unterhaltungswert des Films, andere wiesen auf die genannten Mängel hin.«Laxmii» ist ein Film, der sowohl gelobt als auch kritisiert wurde, weil er Transgender-Charaktere darstellt und Horror- und Komödienelemente kombiniert. Die Kontroverse über die Art und Weise, in der der Film die Transgender-Gemeinschaft darstellt, hatte zur Folge, dass der Film über die übliche Filmkritik hinaus zum Gegenstand von Diskussionen über die Verantwortung der Unterhaltungsindustrie wurde. Nichtsdestotrotz ist es dem Film gelungen, in finanzieller Hinsicht Anerkennung zu finden. Bei IMDB bekam der Film allerdings nur ein Rating von 2,5 von 10,0 Sternen.„Die Behauptung, mit Stereotypen zu brechen, indem man Menschen auf breiter Front stereotypisiert, ist ein Mittel, von dem Bollywood nie genug zu bekommen scheint: Alle Transgender-Charaktere klatschen in die Hände und tanzen um ein Feuer; ein guter muslimischer Charakter trägt einen "Topi" und einen Bart; und alle anderen sprechen ihre Zeilen in der Hoffnung, uns zum Lachen zu bringen“, kritisiert Hollywood Gossip , „Niemandem gelingt das, nicht einmal Akshay, der wirklich gut sein kann, wenn er sich selbst nicht zu ernst nimmt. Der Einzige, der seine Rolle ernst nimmt, ist Kelkar (effektiv) als Laxmii, der Transgender, dem Unrecht getan wird.“