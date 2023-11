Zu Weihnachten: Sky zeigt wieder «Doktor und das liebe Vieh»

TV-News

Die vierte Staffel läuft ab 23. Dezember bei Sky One.

Inzwischen ist daraus schon fast etwas wie Tradition geworden: Sky zeigt rund um das Weihnachtsfest wieder neue Ausgaben der britischen Serie. Bei Sky One ist ab dem 23. Dezember die vierte Staffel zu sehen, sie umfasst insgesamt sieben Episoden, sechs reguläre Folgen und das Weihnachtsspecial. Beim britischen Sender Channel 5 ist «All Creatures Great and Small» seit Anfang Oktober im Programm.In der vierten Staffel ist Nicholas Ralph erneut als junger Landtierarzt James Herriot zu sehen, der inzwischen glücklich mit Helen Herriot verheiratet ist, die von Rachel Shenton gespielt wird. Samuel West kehrt als James' kapriziöser und unberechenbarer Mentor Siegfried Farnon zurück, während Anna Madeley weiterhin Mrs. Hall, die Matriarchin von Skeldale House, spielt. Patricia Hodge ist ebenfalls wieder in ihrer Rolle als die wunderbar exzentrische Mrs. Pumphrey zu sehen, zusammen mit ihrem geliebten verwöhnten Pekinesen Tricki.Neu zum Cast stoßen James Anthony-Rose, der den angehenden Tierarzt Richard Carmody verkörpert, der als wissbegieriger Tiermedizin-Student ein Praktikum unter James‘ Aufsicht absolviert. Außerdem spielt Neve McIntosh die Buchhalterin Miss Harbottle, die für Ordnung im Chaos der überforderten Tierärzte sorgen soll. Die vierte Staffel spielt im Frühjahr 1940. James muss sich darin entscheiden, ob er bereit ist mit Helen eine Familie zu gründen.