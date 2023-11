Sky produziert Flugzeug-Geisel-Doku

England

Am 2. August wurden Briten in Kuwait City als Gefangene genommen. Sie mussten fünf Monate dort ausharren.

Sky Documentaries gibt die Auftragsvergabe für den Dokumentarfilmbekannt. Der von den Drum Studios produzierte Sky Original Film wird einen dramatischen Moment der britischen Politikgeschichte beleuchten, als die Passagiere des BA-Flugs 149 als Geiseln genommen wurden. Am 2. August 1990 überrumpelt der Irak die Welt und überfällt Kuwait. Stunden später landet der BA-Flug 149 aus London in Kuwait City zu einer planmäßigen Zwischenlandung mit über 385 Männern, Frauen und Kindern an Bord. Das Flugzeug erreicht sein endgültiges Ziel nie.Da Kuwait-Stadt besetzt ist, lässt Saddam Hussein die Welt wissen, dass die Passagiere des Flugzeugs nun seine "Gäste" sind und nicht ausreisen dürfen. In einer rasch eskalierenden internationalen Krise werden sie als menschliche Schutzschilde in Militär- und Chemiefabriken im ganzen Irak festgehalten. In den nächsten fünf Monaten entwickelt sich eine spannende Geiselgeschichte, die von der ganzen Welt beobachtet wird. Sie fällt mit einem entscheidenden Moment in der geopolitischen Geschichte zusammen, der die Beziehungen des Westens zum Nahen Osten für immer verändern wird. Die Geiseln werden zu Spielfiguren eines skrupellosen Diktators, eines Flugzeugs voller Spione, einer Vertuschung durch die britische Regierung und der unerwarteten Beteiligung von Richard Branson. Während ihrer Gefangenschaft müssen die Geiseln fast verhungern, Scheinhinrichtungen über sich ergehen lassen, werden vergewaltigt und haben ständig Angst, nicht mehr nach Hause zu kommen.Dreiunddreißig Jahre später verklagt eine Gruppe dieser Geiseln nun die britische Regierung und BA auf der Suche nach Gerechtigkeit und Wahrheit. Warum wurde das Flugzeug überhaupt zur Landung freigegeben? Welches Geheimnis will die britische Regierung immer noch verbergen? Werden sie jemals einen Schlussstrich unter ihre schreckliche Tortur ziehen können?«Flug 149» wurde von Zai Bennett, Managing Director of Content bei Sky, und Poppy Dixon, Director of Documentaries and Factual, für Sky Documentaries in Auftrag gegeben. Der Sky Original-Film wird von Drum Studios in Zusammenarbeit mit Sky Studios produziert und steht unter der Regie von Jenny Ash. Die ausführenden Produzenten sind die preisgekrönten Filmemacher Sam Bagnall («This World») und Mark Henderson («Aids - The Unheard Tapes»), der 2003 selbst als Geisel in Kolumbien festgehalten wurde, während Helen McClure («SAS Who Dares Wins») und Mowaffaq Safadi («For Sama») als Produzenten des Films fungieren. Andy Holland und Laura Botten sind ausführende Produzenten für Drum Studios. NBCUniversal Global Distribution wird den internationalen Vertrieb der Serie im Auftrag von Sky Studios übernehmen.