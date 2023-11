«Das Sommerhaus» erfährt mit der letzten Folge einen deutlichen Zuschauerzuwachs

Quotennews

In der Abschlussfolge stiegen die Reichweiten auf einmal auf die Staffelbestwerte, während das Finale am Tag zuvor noch neue Negativrekorde eingefahren hatte.



Gestern stand die letzte Folge der aktuellen Staffel vonan. Moderatorin Frauke Ludowig thematisierte die wichtigsten Themen dieser polarisierenden Staffel: Die Trennung von Maurice Dziwak und Ricarda Raatz direkt im Anschluss an die Dreharbeiten, der Streit zwischen Alex Petrovic und Serkan Yavuz sowie der Eklat um Walentina Wünneberg, Can Kaplan und Luigi „Gigi“ Birofio. Die Teilnehmenden äußerten sich rückblickend über ihre Zeit in der Villa und natürlich auch das Finale, in welchem Serkan und Samira schließlich zum Promipaar 2023 gekürt wurden.Das Finale am Tag zuvor war bei 1,43 Millionen Fernsehenden sowie einem mäßigen Marktanteil von 5,4 Prozent gelandet. Die 0,55 Millionen Zuschauer kamen zum Abschluss auf solide 9,8 Prozent. Sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch in der Zielgruppe war dies somit der Staffeltiefstwert. Im Gegensatz dazu legte der Sender gestern nun deutlich zu, so dass mit 1,83 Millionen Fernsehenden der neue Staffelbestwert eingefahren wurde. Auch der Marktanteil erhöhte sich auf passable 7,3 Prozent. Mit 0,80 Millionen Umworbenen war die Zielgruppe ebenfalls so stark vertreten wie an keinem anderen Tag in diesem Jahr. Die Quote legte so einen deutlichen Sprung auf starke 14,5 Prozent hin.Kabel Eins überzeugte mit dem Thriller1,05 Millionen Interessenten zum Einschalten, was einen starken Marktanteil von 4,5 Prozent zur Folge hatte. Die 0,25 Millionen Werberelevanten waren ebenfalls bei hohen 5,0 Prozent gelandet. Mitstieg der Marktanteil bei einem Publikum von 0,40 Millionen Menschen auf 4,7 Prozent an. Bei den 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährigen standen nun sogar herausragende 7,6 Prozent auf dem Papier.