Das Auf und Ab bei «The Taste» setzt sich fort

Nach einer deutlichen Steigerung in der Woche zuvor musste der Sender nun wieder Verluste hinnehmen.



Zur gestrigen Primetime stand beidie bayerisch-türkische Freundschaft im Mittelpunkt. Elif Oskan und Markus Stückle sind nicht nur privat, sondern auch beruflich ein Paar und führen so insgesamt drei Restaurants in Zürich. Während die gelernte Köchin und Patissière türkisch kocht, fokussiert sich der gelernte Koch auf bayerische Spezialitäten. Als Gastjuroren brachten sie in der neusten Ausgabe diese beiden Welten zusammen, was von den Kandidaten zahlreiche Neuinterpretationen erforderte.Zuletzt hatte das Format mit 1,27 Millionen Fernsehenden und hohen 5,8 Prozent Marktanteil deutlich angezogen. Die 0,52 Millionen Jüngeren hatten sich mit starken 10,7 Prozent ebenfalls nach oben geschoben. Diese erfreulichen Werte konnte Sat.1 jedoch nicht weiter halten und so war das Publikum mit 1,03 Millionen Menschen gestern wieder deutlich schwächer aufgestellt. Mit 4,8 Prozent Marktanteil lag man nun genau im Senderschnitt. Die 0,41 Millionen Umworbenen hielten sich zumindest bei einem hohen Resultat von 8,8 Prozent.ProSieben gewann mitgegenüber der Vorwoche hingegen einige Zuschauer hinzu und landete so mit 1,33 Millionen Neugierigen bei einer starken Quote von 5,1 Prozent. Auch die 0,78 Millionen Werberelevanten punkteten mit hervorragenden 13,8 Prozent.war in der Vorwoche erneut in ein Tief gestürzt, landete nun aber mit 0,68 Millionen Interessenten zumindest wieder bei soliden 2,8 Prozent. Die 0,47 Millionen 14- bis 49-Jährigen erhöhten die Quote von zuletzt mauen 5,3 auf nun überdurchschnittliche 8,7 Prozent. Ein höheres Resultat war zuletzt Anfang März eingefahren worden.