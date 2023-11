Monica Lierhaus kehrt regelmäßig ins Fernsehen zurück

TV-News

Noch in diesem Monat beginnt Lierhaus, bei «RTL Aktuell» regelmäßig den Sportteil zu moderieren.

Im Sommer 2019 hatte Monica Lierhaus noch ihr Karriereende mit 50 Jahren vor der Kamera angekündigt, im Mai dieses Jahres feiert die Sportjournalistin ihren 53. Geburtstag und von einem Abschied aus dem Fernsehen scheint sie derzeit weiter entfernt denn je. Erst im Sommer stand sie für RTL bei den Special Olympics vor der Kamera, nun bestätigte der Kölner Sender weitere Aufgaben für Lierhaus. Sie moderiert von nun an regelmäßig den Sportteil der NachrichtensendungIhren ersten Auftritt hat sie noch in diesem Monat, am 25. November. Eine Woche zuvor ist sie auch bei der Live-Übertragung des DFB-Länderspiels zwischen Deutschland und der Türkei in Berlin im Einsatz. Nach der Übertragung zeigt RTL eine Zusammenfassung der diesjährigen Zeremonie zur «Hall of Fame» des deutschen Fußballs. Im Rahmen der Veranstaltung trifft Monica Lierhaus Bayern Münchens Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß zum exklusiven Interview.Über ihre neue Aufgabe bei «RTL Aktuell» sagt Lierhaus: „Einfach wunderbar, denn ich habe immer am liebsten live gearbeitet. Das ist viel spannender als Aufzeichnungen, da jederzeit etwas passieren kann. Das Adrenalin fließt durch den Körper und ich fühle mich lebendig. Ich freue mich daher schon sehr auf die neue Aufgabe und die Kollegen!“