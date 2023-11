Zwei neue Staffeln für «Love Island»

US-Fernsehen

Der Fernsehsender Peacock möchte weiterhin mit dem Format planen.

Nach der überwältigenden Fan-Resonanz aufim Sommer 2023 hat Peacock das kulturelle Phänomen um zwei weitere Staffeln verlängert. Die Show, die die Nummer 1 unter den Original-Reality-Serien von Peacock ist, bringt eine Gruppe von sexy Singles zusammen, die in einer wunderschönen Villa nach Liebe suchen. Während ihres Aufenthalts in der tropischen Oase stellen sich die Inselbewohner brandneuen, herzzerreißenden Herausforderungen und größeren Wendungen als je zuvor.Die Nachricht über die Verlängerung folgt auf den Start des allerersten Spin-Offs der Serie, «Love Island Games», am 1. November, das sich derzeit in der Mitte der Staffel befindet und jetzt auf Peacock ausgestrahlt wird. «Love Island Games» bringt die beliebtesten Inselbewohner aus Großbritannien, den USA, Australien und Deutschland zusammen, um der Liebe eine zweite Chance zu geben.Die Shows werden von ITV Entertainment, einem Unternehmen von ITV America, produziert. David George, Adam Sher, Simon Thomas, Ben Thursby-Palmer, Andy Cadman, Iona Mackenzie, Sophie Bush und Claudine Parrish fungierten neben Tom Gould, Richard Cowles, Mike Spencer, Richard Foster und Chet Fenster als ausführende Produzenten von Staffel 5. Die Serie basiert auf einem Format, das im Besitz von Lifted Entertainment und GroupM Motion Entertainment ist und von ITV Studios vertrieben wird.