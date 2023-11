«Promi-Büßen» muss schwitzen

Quotennews

Danach sendete ProSieben weiterhin «Calvin am Goldstrand» unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Die zweite Staffel vonstartete enttäuschend. Noch im Hochsommer 2022 erreichte die Sendung überdurchschnittliche Marktanteile, in der vergangenen Woche begann die Staffel mit nur 7,6 Prozent Marktanteil – und damit unter der Sendernorm. 0,88 Millionen Menschen ab drei Jahren waren zum Auftakt dabei.Die zweite Folge, in der Olivia Jones wieder zur Runde der Schande lud, war unter anderem mit Patrick Romer, Danni Büchner und Steff Jerkel besetzt. 0,75 Millionen Menschen verfolgten die Sendung, die bis 22.35 Uhr andauerte und einen Marktanteil von 3,0 Prozent holte. Das Format, das auch vorab bei Joyn verfügbar ist, sicherte sich 0,30 Millionen Werberelevante. Die Produktion führte zu einem Marktanteil von nur 5,8 Prozent.Schließlich stand die drittletzte Episode der Joyn-Seriean. Dieses Mal wollte Calvin neben seinem Job auch ein bisschen Spaß an der Schwarzmeerküste haben, doch die Feier artete aus. Diese Folge war bei 0,22 Millionen Menschen ab drei Jahren beliebt, dies führte zu 1,3 Prozent Marktanteil. Bei den Werberelevanten wurden 0,10 Millionen gemessen, der Marktanteil belief sich auf 2,8 Prozent. Die zwei finalen Folgen sicherten sich beim Gesamtpublikum jeweils 0,13 Millionen, in der Zielgruppe wurden 3,1 und 4,1 Prozent verzeichnet.