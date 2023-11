ABC startet mit «Bachelor» in die Midseason

US-Fernsehen

In den Wochen darauf kehren die fiktionalen Stoffe zurück.

ABC hat die Erstausstrahlungsdaten für die Zwischensaison 2024 bekannt gegeben. Das Programm umfasst eine Reihe von spannenden Dramen, beliebten Komödien, unveröffentlichten Serien und bahnbrechenden Shows. Die Zuschauer werden ab Montag, dem 22. Januar, dabei sein, wenn Joey Graziadei mit der Premiere vonseine Reise beginnt, um die Liebe zu finden, gefolgt von einer brandneuen achtteiligen Staffel von ABC News', die einige der schockierendsten Liebesverbrechen aller Zeiten erforscht.Die bei den Fans beliebten Comedysundhaben am Mittwoch, den 7. Februar, Premiere, gefolgt von einer einstündigen Sonderpremiere. Die Gerichts-Serie" rundet das Mittwochsprogramm ab. Die historische Showfeiert am Sonntag, 18. Februar, auf ABC Premiere mit ihrer siebten Staffel. ABC News'kehrt in die Primetime zurück und stellt die kultige Show mit versteckter Kamera neuen und alten Zuschauern vor.Die Dramenundkehren am Dienstag, den 20. Februar, für neue Staffeln zurück, während das Fernsehdrama Nr. 1am Donnerstag, den 14. März, neben den kultigen Dramenundseine Premiere feiert.wird erst im Herbst 2024 auf Sendung gehen.