Hulu zeigt «Sand Land»

US-Fernsehen

Die Serie kommt von den Machern von «Dragon Ball».

Im Frühjahr 2024 sind die Zuschauer eingeladen, das trockene und trostlose Ödland von Sand Land inerneut zu besuchen, einem aufregenden neuen japanischen Anime, der exklusiv auf Hulu erscheint. In «Sand Land: The Series» werden die Zuschauer in eine Welt versetzt, in der die Wasservorräte nahezu versiegt sind und das wenige, was noch übrig ist, von einem gierigen König kontrolliert wird. Sheriff Rao, der es leid ist, unter der Herrschaft des Königs zu leiden, bittet die Dämonen von Sandland um Hilfe, und gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach der "Legendären Quelle".«Sand Land: The Series » ist eine spannende Nacherzählung des erfolgreichen Films «Sand Land» aus dem Jahr 2023: Die Serie baut auf dem Originaluniversum des Films auf und erzählt neue Geschichten mit dem geliebten Dämonenprinzen Beelzebub, Sheriff Rao und Dieb.Basierend auf der beliebten Kurzgeschichte von Akira Toriyama, dem Schöpfer von «Dragon Ball» und «Dr. Slump», ist «Sand Land: The Series» ist eine Zusammenarbeit zwischen Sunrise, dem Anime-Studio hinter «Mobile Suit Gundam» und «Love Live! Serie», dem Anime-Studio Kamikaze Douga, das durch POPTEPIC und die Titelsequenz für «JoJo's Bizarre Adventure» bekannt wurde, und ANIMA, das sich auf hochwertige 3DCG-Animationen spezialisiert hat.