Max verlängert «Harley Quinn»

US-Fernsehen

Die Animationsserie für Erwachsene bekommt eine fünfte Staffel.

Die von der Presse gefeierte Max Original-Animationsserie für Erwachsenewurde für eine fünfte Staffel verlängert. Diese bissige und witzige Comedy folgt Harley Quinn (gesprochen von der ausführenden Produzentin Kaley Cuoco), die nach ihrer Trennung von The Joker (Alan Tudyk) auf eigene Faust loszieht. Mit Hilfe von Poison Ivy (Lake Bell) und einer bunt zusammengewürfelten Truppe von DC-Aussteigern versucht Harley, sich in die Legion of Doom einzuschleusen, bevor eine Identitätskrise sie auf eine größere Suche nach ihrem wahren Platz in Gotham City schickt. Mit Auftritten der bekanntesten DC-Charaktere und einer bemerkenswerten Sprecherriege - darunter Christopher Meloni, Ron Funches, JB Smoove, Tony Hale und andere - zeigt die Serie die mörderische Reise der titelgebenden Anti-Heldin von der Freundin zur Hauptdarstellerin.Suzanna Makkos, Executive Vice President, Original Comedy and Adult Animation, Max and Adult Swim: "Das talentierte «Harley Quinn»-Team hat es wieder einmal geschafft, eine Staffel abzuliefern, die auf allem aufbaut, was vorher war, und sich dennoch frisch und originell anfühlt. Sie liefern weiterhin urkomische, herzerwärmende und verrückte Geschichten mit unserer liebenswerten Gruppe von DC-Außenseitern, und wir könnten nicht aufgeregter für die Fans sein, zu sehen, was sie in Staffel 5 erreicht haben."«Harley Quinn» basiert auf Figuren von DC und wird von Delicious Non-Sequitur Productions, Lorey Stories und Yes, Norman Productions in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Animation produziert. Die Serie wurde von Justin Halpern, Patrick Schumacker und Dean Lorey entwickelt. Dean Lorey fungiert als Executive Producer und Showrunner.